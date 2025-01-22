تشغيل وحدة القسطرة بمستشفى النيل للتأمين الصحي في القليوبية

أعلن الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إعادة تشغيل جراحات القسطرة الطرفية لمرضي القصور الدموي بمستشفى النيل للتأمين الصحي بالقليوبية، وذلك في إطار جهود الهيئة لإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية بالمستشفيات التابعة لها.

إعادة تشغيل جراحات القسطرة الطرفية لمرضى القصور الدموي بمستشفى النيل للتأمين الصحي

تأتي هذه العمليات ضمن الخطة التي تنفذها الهيئة لدعم وتعزيز الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي، وإجراء جراحات متقدمة، وفقًا لأعلى المعايير القياسية الطبية المتعارف عليها، بما يلبي تطلعات المواطنين في تحسين الخدمات الصحية بمحافظة القليوبية.

ذكر رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم إجراء القسطرة، لحالات تعاني من قصور دموي حرج، تم إجراء توسيع وتركيب دعامات، ضمن خطة الهيئة للقضاء علي قوائم الانتظار، وتقديم خدمات طبية عاجلة ومتميزة لمرضي التأمين الصحي.

أشار الدكتور أحمد مصطفى أن هذه التقنية لعلاج مرضى انسداد الشرايين والقصور المزمن، يتم إجرائها بواسطة مخدر موضعي، لإعادة تدفق الدم في مساره الطبيعي بمضاعفات أقل من العمليات الجراحية المعتادة.

وأشاد رئيس الهيئة، بالخدمات المستحدثة بالمستشفى ومنها "القسطرة الطرفية والمخية، الأشعة التداخلية والتردد الحراري، جراحات الحوض، أورام الحنجرة، تشوهات العظام والعمود الفقري"، موضحًا أن المستشفي قدمت خدماتها لـ 95 ألف مريض ترددوا علي قسم الاستقبال والطوارئ، وأجرت 23 ألف عملية جراحية خلال عام 2024.

التأمين الصحي بالقليوبية،التعاقد مع الطواقم الطبية

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أنه تم التعاقد مع الطواقم الطبية في تخصص جراحات الأوعية الدموية والقساطر الطرفية، إلي جانب توفير كافة المستلزمات الطبية لإجراء تلك الجراحات، مؤكدًا علي جاهزية المستشفى لإجراء هذه النوعية من العمليات وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى المحافظة، والمحافظات المجاورة في أسرع وقت ممكن.

وتابع أن الهدف من إضافة هذه الخدمات المستحدثة بالمستشفيات، هو تقديم الخدمة الطبية المميزة لمنتفعي التأمين الصحي طبقًا لاحتياجاتهم الفعلية، وبما يمكن المنتفع من الحصول على الخدمة داخل المحافظة دون الحاجة إلى السفر خارجها، مع الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة على يد مجموعة من الاستشاريين والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.

مستشفي التأمين الصحي بالقليوبية

قال الدكتور محمد عبدالغني، مدير مستشفي النيل بالقليوبية، أن الجراحة أجريت علي يد نخبة من استشاريين الأوعية الدموية تحت إشراف الدكتور ياسر محمد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور مينا جميل، مدرس جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفي علي، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، إلي جانب مس إيمان رمضان، خلود محمد، عبد الرحمن رضا، من طاقم تمريض العمليات.

وذكر الدكتور محمد عبدالغني، أن المستشفى يعمل بطاقة ٣٥٧ سرير في تخصصات (جراحة العظام وتشوهات العمود الفقري، الجراحة العامة، المخ والأعصاب، الأورام، الأنف والأذن، المسالك البولية، العيون، القساطر المخية والقلبية، مناظير الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، النساء والتوليد، الرعايات المركزة والحضانات)، مشيرًا إلي التفوق النوعي لقسم جراحة الأوعية الدموية، وجاهزية المستشفى علي مدار الساعة لاستقبال كافة الحالات، وإجراء المزيد من العمليات للقضاء علي قوائم انتظار الجراحات.

تشغيل وحدة القسطرة بالنيل للتأمين الصحي،فيتو

تشغيل وحدة القسطرة بالنيل للتأمين الصحي،فيتو

تشغيل وحدة القسطرة بالنيل للتأمين الصحي،فيتو

تشغيل وحدة القسطرة بالنيل للتأمين الصحي،فيتو

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