الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، صدقي صخر يظهر بـ لوك مختلف في مسلسل النص

صدقي صخر، فيتو
صدقي صخر، فيتو

نشر الفنان صدقي صخر صورة من كواليس تصوير مسلسل النص المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وذلك على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر صدقي صخر خلال الصورة بلوك مختلف، حيث يقوم بدور الصاغ علوي خلال أحداث المسلسل.

  تفاصيل مسلسل النص 

مسلسل النص معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. 

المسلسل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي. 

بودكاست كلام عائلي

 وفي سياق آخر، يعرض بودكاست كلام عائلي الجزء الثاني لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من موضوعات اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبده، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم.  

مسلسل رقم سري 

ويعد مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاحا كبيرا، هو أحدث أعمال صدقي صخر وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.  

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.  

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