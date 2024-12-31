الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تغيير اسم مسلسل أحمد أمين من مذكرات نشال لـ"النُص"

أحمد أمين،فيتو
أحمد أمين،فيتو

قررت الشركة المنتجة لمسلسل مذكرات نشال الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد أمين تغير اسمه لـ"النص"، ومن المقرر أن يبدأ تصويره مطلع الأسبوع المقبل.

ويشارك في العمل بجانب أحمد أمين كل من ركين سعد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد، والمسلسل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما.

 

شخصية أحمد أمين في مسلسل مذكرات نشال 

ويلعب الفنان أحمد أمين خلال أحداث العمل شخصية لص ولكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب محاولة حصوله على مكسب حلال من بعض الأعمال وتدور كل هذه الأحداث في إطار كوميدي.

وكان قد ظهر الفنان أحمد أمين في البرومو التشويقي لمسلسل "على باب العمارة"، في دور دكتور صيدلي، يبدو أنه يتعامل مع "عوض" أيضًا لا ويتقبله.

فيما روجت Watch it للمسلسل بجملة "عوض جاي عشان يوري سكان العمارة النجوم في عز الضهر"، ويبدأ عرض المسلسل على المنصة يوم 4 أكتوبر المقبل.

مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد أمين مسلسل النص مسلسلات رمضان مذكرات نشال أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، كل ما تريد معرفته عن مسلسل "مذكرات نشال" لأحمد أمين
ads

الأكثر قراءة

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

أسعار السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور، المرجان بـ 250 جنيهًا ومفاجأة عن الكابوريا

تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الجوافة ترتفع لـ 26 جنيهًا والتفاح يبدأ من 40

حملة أمنية فى أسوان تنفذ 667 حكما قضائيا وضبط 4 من حائزى المواد المخدرة

رئيس الوزراء يسلم اليوم عقود وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون

حد فلح من العيلة، باسم يوسف يعلق على تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط وتكريم أفضل اللاعبات

نجم الأهلي يطلق صرخة تحذير ويطالب مجلس الخطيب بحماية كولر

منوعات

المزيد

بأمر من "العذراء الجليدية"، فريق ترامب ممنوع من النشر على مواقع التواصل "دون إذن"

بسبب دخان المقصورة، وفاة مضيف بعد هبوط اضطراري لطائرة سويسرية

توقعات برج الدلو 2025، ما يحمله 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والمالي

تستمر 6 أيام وموكب رسمي من مسقط رأسه إلى الكابيتول، التفاصيل الكاملة لـ جنازة كارتر

المزيد

خدمات

المزيد

تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

أولى بشائر العام الجديد، الجيزة تعلن عن توافر وظائف لسائقي نقل ثقيل

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه استعدادا لأعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية