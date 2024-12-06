صدقي صخر عن ياسمين رئيس: ميزتها "كلامها دبش"

حل الفنان صدقي صخر ضيفا على الإعلامية أسماء مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير “الراديو بيضحك” على إذاعة 9090.

وتحدث صدقي عن ظهوره فى مسلسل رقم سرى بجانب الفنانة ياسمين رئيس، وأكد أنه سعيد بالتعاون مع ياسمين جدا، ويعتبر هذا المسلسل من المسلسلات التى كان يسعى لتقديمها للمشاهد وهذا بسبب السيناريو الجيد والقصة التى يتضمنها المسلسل.

وعن تعاونه مع ياسمين رئيس أكد صدقي صخر أن ياسمين من أكثر الفنانات موهبة، وعلى المستوى الشخصي فهي صريحة جدا، ولذلك قد يعتبر البعض أن كلامها “دبش”، ولكن هذه ميزة ياسمين مع الأصدقاء المقربين لها.

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل رقم سري، باتهام صدقي صخر (لطفي عبود) بالتحرش بفتاة، وذلك بسبب ماجدة علوان (ناردين فرج) التي قررت الانتقام منه بطريقتها.

ويذهب صدقي صخر للقاء ـ ياسمين رئيس ويتنحى عن قضيتها بسبب اتهامه بالتحرش، ولكن لقاء ترفض أن يترك القضية.



وتنتهي الحلقة بالقبض على صخر في مكتبه، وترفض ياسمين رئيس لقاء أي محامين آخرين للدفاع عنها.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

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