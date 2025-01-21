الثلاثاء 21 يناير 2025
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المحامي العام لنيابات الفيوم يعاين موقع استشهاد ضابط شرطة في بنك مصر

موقع استشهاد ضابط
موقع استشهاد ضابط شرطة في بنك مصر، فيتو

يواصل المحامي العام لنيابات الفيوم وفريق من النيابة العامة تحقيقاتهم في واقعة استشهاد عقيد شرطة وإصابة 5 آخرين بعد تعرضهم لهجوم بآلة حادة أثناء تدخلهم لفض مشاجرة بين أحد العملاء والعاملين بأحد فروع بنك مصر بمحافظة الفيوم.

 

معاينة تحت حراسة أمنية مشددة
تجري النيابة العامة حاليًا معاينة دقيقة لموقع الحادث، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة فريق التحقيق وتأمين الأدلة المتعلقة بالواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

كان  اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم  تلقى إخطارًا من مدير فروع أحد البنوك الشهيرة،  يفيد  بإشهار احد سلاح أبيض يهدد به الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده، وانتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء فض المشاجرة، واقتياد المتهم م. م. ع 37 سنة،  محام حر، تعد على أفراد القوة بسلاح أبيض، وأصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أدت إلى استشهاده، كما أصيب 5 آخرين من أفراد الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الفيوم العام.

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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الفيوم استشهاد ضابط شرطة العقيد فتحى عبد الحفيظ المحامي العام لنيابات الفيوم بسلاح ابيض عقيد شرطة مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

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