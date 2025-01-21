الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مغادرة 4 مصابين في واقعة الاعتداء على موظفي بنك مصر بالفيوم المستشفى

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

غادر جميع المصابين في حادث اعتداء عميل عليهم داخل بنك مصر في الفيوم ، مستشفى الفيوم العام بعد استقرار حالتهم، ما عدا مصاب واحد يدعى محمد سيد أحمد الذي أجريت له جراحة استئصال للطحال، وتم نقله إلى الرعاية المركزة، تحت الملاحظة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم  إخطارًا من مدير فروع بنك مصر،  يفيد بإشهار أحد العملاء سلاحا أبيض هدد به الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده.

 وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء فض المشاجرة، واقتياد المتهم “م م ع” 37 سنة، محام حر، اعتدى على أفراد القوة بسلاح أبيض، وأصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أدت إلى استشهاده، كما أصيب 5 آخرين من أفراد الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الفيوم العام.

المحامي العام لنيابات الفيوم يعاين موقع استشهاد ضابط شرطة في بنك مصر

التفاصيل الكاملة لحادث بنك شهير بالفيوم.. استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين.. القبض على المتهم وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية.. وهذا سبب المشاجرة

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثمان الشهيد بعد مناظرة الطب الشرعي، وكلف بتحريات إدارة البحث الجنائي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشهاد ضابط استشهاد ضابط شرطة استئصال الطحال البحث الجنائي التفاصيل الكاملة العقيد فتحى عبد الحفيظ المحامي العام لنيابات الفيوم مستشفي الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

المحامي العام لنيابات الفيوم يعاين موقع استشهاد ضابط شرطة في بنك مصر

التفاصيل الكاملة لحادث بنك مصر بالفيوم.. استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين.. القبض على المتهم وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية.. وهذا سبب المشاجرة

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

أسماء المصابين في مشاجرة داخل بنك في الفيوم واستشهاد ضابط شرطة

ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم

تطور جديد في مفاوضات الهلال السعودي لضم محمد صلاح

تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي مع مدرب الفريق في مباراة زد

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟، أمين الفتوى يوضح

الإفتاء توضح حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها (فيديو)

ما حكم إجبار الزوجة على الإنفاق في بيت زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية