مغادرة 4 مصابين في واقعة الاعتداء على موظفي بنك مصر بالفيوم المستشفى

غادر جميع المصابين في حادث اعتداء عميل عليهم داخل بنك مصر في الفيوم ، مستشفى الفيوم العام بعد استقرار حالتهم، ما عدا مصاب واحد يدعى محمد سيد أحمد الذي أجريت له جراحة استئصال للطحال، وتم نقله إلى الرعاية المركزة، تحت الملاحظة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطارًا من مدير فروع بنك مصر، يفيد بإشهار أحد العملاء سلاحا أبيض هدد به الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء فض المشاجرة، واقتياد المتهم “م م ع” 37 سنة، محام حر، اعتدى على أفراد القوة بسلاح أبيض، وأصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أدت إلى استشهاده، كما أصيب 5 آخرين من أفراد الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن جثمان الشهيد بعد مناظرة الطب الشرعي، وكلف بتحريات إدارة البحث الجنائي.

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