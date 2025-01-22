بـ 16.5 مليون جنيه، إحلال كلي لمدرسة الشهيد حسن إسماعيل بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار التوسع والإحلال الجزئي والكلي لعدد من المدارس بالمراكز والأحياء لتقليل الكثافات الطلابية وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب والعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

ولفت محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذًا لرؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القرى والمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا.

إحلال كلي وصيانة بمدرسة الشهيد حسن إسماعيل للتعليم الأساسي

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ إحلال كلي وصيانة بمدرسة الشهيد حسن إسماعيل للتعليم الأساسي بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط بتكلفة إجمالية 16.5 مليون جنيه، حيث يتم إضافة 22 فصلا دراسيا (٤ فصول رياض أطفال، و١٢ فصل ابتدائي، و٦ فصول إعدادي)، وذلك لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب.

وخلال تصريحاته شدد محافظ أسيوط على مراعاة المعايير والمواصفات الفنية في التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية المحددة حفاظًا على مصلحة الطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

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