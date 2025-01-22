الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

مزاعم بتداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية بأسيوط على جروبات التواصل

تداول ورقة امتحانات
تداول ورقة امتحانات الإنجليزي بأسيوط، فيتو

تداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي “تيليجرام وواتس آب” صورة زعموا أنها لأسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بأسيوط وأوراق أخرى مصورة لأجوبة تلك الأسئلة خلال وقت قصير من بدء لجنة الامتحان رغم التشديدات داخل اللجان وتكثيف المراقبة على الطلاب.

 

إجراءات حاسمة للتربية والتعليم حيال حالات الغش 

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أنها تتخذ اللازم من إجراءات حاسمة فور رصد حالات الغش والتأكد من صحة الواقعة وذلك بإحالة المخالفين للمجازاة من الملاحظين أو حرمان الطلاب من الامتحان.

 

80 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط 


ويؤدي اليوم الأربعاء 80 ألفًا طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة «الإنجليزي »، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.


استعدادات مكثفة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 


وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أعلن عن انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكد محافظ أسيوط   أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة، وتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب.

 

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إعلان كشوف المناداة وأسماء الطلاب وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة باللجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، موجهًا الإدارات بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب، ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن للطلاب طوال فترة الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كل الإشغالات.

وشدد محافظ أسيوط في تعليماته، على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات

تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بأسيوط، ومديرية التعليم ترد


ونوه محافظ أسيوط إلى أن المحافظة شكلت غرفة عمليات مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط لجميع الإدارات التعليمية متواصلة على مدار اللحظة، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط، وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024.

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