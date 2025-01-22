الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى إنهاء أولى صفقات الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وأكد مصدر أن الأهلي يسعى إلى إنهاء صفقة أجنبية وليس محلية مثلما تردد خاصة مع إصرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عدم الحديث عن أي لاعب محلي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل أن تعلن صفقة أو اثنين لاعبين أجانب.

وتابع المصدر أن الاهلي بصدد إنهاء كافة الأمور مع أحد اللاعبين الأجانب ويتولى إنهاء المفاوضات حاليا هاني رمزي رئيس لجنة الاسكوتنج، لعدم وجود مدير تعاقدات بعد رحيل أمير توفيق.

ومن المقرر أن الإعلان عن الصفقة يوم الجمعة أو السبت المقبل أي قبل مباراة بيراميدز حسب تأكيدات مسؤولي الأحمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره فاركو في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

 

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط. 

 

مباراة الأهلي وفاركو 

وتدخل كتيبة كولر المباراة أمام فاركو سعيا في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري، كما يرغب لاعبو الأهلي في الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في مباراته الأخيرة أمام أورلاندو على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف. 

بينما يأمل فريق فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للدخول إلى المراكز الأمانة في جدول ترتيب الدوري، بجانب تعويض خسارته في مباراته الأخيرة في الدوري والتي تعرض لها علي يد المصري البورسعيدي بهدف نظيف. 

 

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الدوري الممتاز الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري أمير توفيق النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

أزمة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

10 غيابات مؤثرة للأهلي عن مواجهة فاركو بالدوري

مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي امام فاركو بالدوري

المنتخبات والتحكيم، أبرز الملفات على طاولة اجتماع اتحاد الكرة اليوم

موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا

شباب الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي بمشاركة النني (فيديو)

مانشستر سيتي يستعد لإعلان التعاقد مع عمر مرموش.. اللاعب ضمن الأغلى في قائمة الفريق الأزرق.. مقارنات إنجليزية بمحمد صلاح وبيكهام.. وتصريحات صادمة لجوارديولا

ads

الأكثر قراءة

جريمة الأقصر تثير رعب المصريين، النشطاء يكشفون سر الحادث البشع ويربطونه بحديث آخر الزمان

الأهلي يحسم أولى صفقات الشتاء قبل مباراة بيراميدز

مهاجم سوبر، شاهد مهارات السلوفيني نيجك جراديشار المرشح للانضمام للأهلي

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

بيبسي تقرر تغيير أسعار عبواتها البلاستيك، وهذا موعد التطبيق

المتهم ذبح الضحية وشرب من دمائه، عقوبة جريمة الأقصر البشعة في القانون

السيسي يقبِّل رأس والدة عمر القاضي، وأم البطل تهديه "سلسلة الشهيد"

منوعات

المزيد

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب، وصل لهذا المستوى (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

3252 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالتعامل مع أشخاص منافقين

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية