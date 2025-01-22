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اقتصاد

خبراء يحذرون من استغلال المجرمين السيبرانيين لترند شيكولاتة دبي في خداع المستهلكين

ترند شيكولاتة دبي،
ترند شيكولاتة دبي، فيتو

حذر خبراء أمن المعلومات من استغلال المجرمين السيبرانيين لترند شيكولاتة دبي فى خداع المشترين الغافلين، حيث كشف الخبراء عن سلسلة من عمليات الخداع المتعلقة بالطلب المتزايد، بدايةً من انتحال صفة العلامات التجارية الموثوقة، وانتهاءً بإنشاء واجهات متاجر احتيالية بالكامل.

مواقع إلكترونية مزيفة

حدد الخبراء حملةً احتياليةً تستهدف المستهلكين في دولة الإمارات، حيث أنشأ المجرمون السيبرانيون مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة خدمة التوصيل ديليفرو وشركة تصنيع شيكولاتة دبي الأصلية، Fix Dessert Chocolatier. 

ومن خلال محاكاة مظهر المتاجر والمنصات الرسمية، يمكن للمجرمين السيبرانيين استغلال ثقة المستهلكين وسمعة العلامة التجارية لجذب المشترين الغافلين للدفع مقابل طلبات الشوكولاتة التي لن تصلهم.

في حالات أخرى، أنشأ المحتالون منصات تجارة إلكترونية كاملة مزيفة، متظاهرين بأنهم بائعون مستقلون من جميع أنحاء العالم. 

وتعد هذه المواقع الاحتيالية بتوفير شيكولاتة دبي ولكنها تختفي بمجرد تحصيل المدفوعات، ليكتشف المستهلكون تعرضهم للخداع ويستهدف هذا النوع من المتاجر الاحتيالية المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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 قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية لدى كاسبرسكي غالبا ما يسارع المخادعون للاستفادة من الاتجاهات الجديدة، ويُعد الحماس المحيط بشوكولاتة دبي مثالًا رئيسيًا لذلك؛ إذ يُعد استخدام التكتيكات التي تستغل حماس المستهلكين وثقتهم في العلامات التجارية الراسخة وسيلةً فعالةً يحقق بها المجرمون السيبرانيون أهدافهم الخبيثة.

التحقق من موثوقية التاجر 

ولحماية أنفسهم وتجنب خيبة الأمل، يجب على المستخدمين الانتباه للتفاصيل، وأخذ وقت كافٍ للتحقق من موثوقية المتاجر عبر الإنترنت، والحذر من أي صفقة تبدو سخيةً أكثر من المتوقع، فقد تكون مجرد عملية خداع. 

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