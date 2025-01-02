الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبراء الأمن السيبراني يحذرون مستخدمي الهواتف من تهديدات بطاقات "إن إف سي" الخبيثة

مجرمو الإنترنت، فيتو
مجرمو الإنترنت، فيتو

 حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف الذكية من تهديد متزايد، وهو التلاعب ببطاقات NFC حيث يمكن أن يؤدي هذا التكتيك، والذي لا يلفت الانتباه في كثير من الأحيان، لتعريض المستخدمين لهجمات تصيدية، وبرمجيات خبيثة، وسرقة البيانات بمجرد نقرة بسيطة على هواتفهم.

 

انتشار بطاقات NFC

 ويستخدم نسبة كبيرة من المتسوقين المحفظة الإلكترونية في الهواتف المحمولة كنظام دفع لا تلامسي عند شراء السلع، مما يستبدل بطاقات الائتمان أو بطاقات التذاكر الإلكترونية الذكية حيث  تعتمد الهواتف الذكية بشكل متزايد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتوفير راحة أكبر واتصال أفضل للمستخدمين. 

 

كما تُستخدم بطاقات NFC على نطاق واسع في الحملات التسويقية وأنظمة النقل العام، وتنسيقات المنازل الذكية لتمكين التفاعلات السريعة دون تلامس ومع ذلك، تجعل هذه الراحة تقنية NFC عرضةً للتلاعب بواسطة جهات خبيثة.

وتعتمد إحدى الطرق على إعادة برمجة بطاقات NFC المشروعة. فعند تركها دون قفل، يمكن تغيير هذه البطاقات لإعادة توجيه المستخدمين لمواقع تصيدية، أو بدء إجراءات غير مقصودة على أجهزتهم، أو حتى توصيل حمولات برمجية خبيثة. 

وتشمل الطرق الأخرى الاستبدال المادي لبطاقات NFC الأصلية. على سبيل المثال، قد يستبدل المهاجمون بطاقة شرعيةً على ملصق عام أو كشك في مناطق كثيفة الحركة المرورية مثل مراكز النقل، أو المقاهي، أو متاجر البيع بالتجزئة، بعلامة أخرى تؤدي لسلوكيات خبيثة.

 

مخاطر بطاقات NFC الخبيثة

دراسة: قلق متزايد بالشركات حول تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي

 ويمكن أن تكون عواقب التفاعل مع بطاقة NFC الخبيثة وخيمة، تعد هجمات التصيد الاحتيالي من أكثر النتائج شيوعًا، حيث يُعاد توجيه المستخدمين لمواقع إلكترونية احتيالية مصممة لسرقة المعلومات الشخصية أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول. 

ومن الممكن استغلال الثغرات الأمنية في شريحة NFC في الهواتف الذكية لاستخدام كود ضار، مما يعرض أمان الجهاز للخطر. فقد تشجع بطاقات NFC الخبيثة المستخدمين على تنزيل تطبيقات أو ملفات متضمنة لبرمجيات خبيثة، والتي قد تؤدي لسرقة البيانات، أو تتبع النشاط، أو إتلاف الجهاز.

 وبذلك قد يؤدي العمل الذي يبدو بسيطًا والمتمثل في مسح بطاقة NFC المُعدلة لخسارة مالية وانتهاك للخصوصية حيث يحذر مارك ريفيرو، الباحث الأمني الرئيسي لدى كاسبرسكي، موضحا ان  تقنية NFC مريحةً بشكل لا يُصدق، ولكنها قد تكون ناقلًا للأنشطة الخبيثة إذا لم يكن المستخدمون حذرين. حيث يمكن إعادة برمجة البطاقات التي تبدو موثوقة في الأماكن العامة أو استبدالها للقيام بأفعال خبيثة.

ومع استمرار تزايد اعتماد تقنية NFC في مجالات مثل المدفوعات، والنقل العام، والتسويق، نتوقع أن تزداد تكتيكات المصادر الخبيثة تطورا. 

وخلال السنوات القليلة القادمة، قد تستهدف الهجمات المرتبطة بتقنية NFC آلاف المستخدمين على مستوى العالم، وخاصةً في المناطق الحضرية، حيث يكون استخدام تقنية NFC واسع الانتشار. يُعد الوعي والتدابير الاستباقية من أسس التخفيف من هذه المخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Nfc الأمن السيبراني خبراء الأمن السيبراني الهواتف الذكية بطاقات NFC

مواد متعلقة

تعرف على أبرز التهديدات السيبرانية المتوقعة خلال 2025

تقرير حديث: 25٪ زيادة في الهجمات السيبرانية على قطاع التجزئة قبل تخفيضات الجمعة

سلاح إيران الجديد الذي يخشاه العالم.. طهران تبدأ التجهيز لمرحلة جديدة من المواجهات بالشرق الأوسط.. وتسلح نفسها بالذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية

رعب في لبنان بعد تفجيرات أجهزة الاتصال، تعليمات بغلق جميع الأجهزة الإلكترونية تحسبًا للهجمات السيبرانية
ads

الأكثر قراءة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

الصور الحديثة تكشف ألاعيبها، إثيوبيا توقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

وفاة مدرب عمال المنصورة أثناء مباراة طلخا بالقسم الرابع

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

تنظيم الاتصالات: رصدنا تشغيل 1.2 مليون هاتف قبل تطبيق ضريبة المحمول

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 2-1-2025 في السوق

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط القبول بمعاهد معاوني الأمن الدفعة الـ 11 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

أدعية مختارة في ليلة أول جمعة من شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية