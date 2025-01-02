خبراء الأمن السيبراني يحذرون مستخدمي الهواتف من تهديدات بطاقات "إن إف سي" الخبيثة

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الهواتف الذكية من تهديد متزايد، وهو التلاعب ببطاقات NFC حيث يمكن أن يؤدي هذا التكتيك، والذي لا يلفت الانتباه في كثير من الأحيان، لتعريض المستخدمين لهجمات تصيدية، وبرمجيات خبيثة، وسرقة البيانات بمجرد نقرة بسيطة على هواتفهم.

انتشار بطاقات NFC

ويستخدم نسبة كبيرة من المتسوقين المحفظة الإلكترونية في الهواتف المحمولة كنظام دفع لا تلامسي عند شراء السلع، مما يستبدل بطاقات الائتمان أو بطاقات التذاكر الإلكترونية الذكية حيث تعتمد الهواتف الذكية بشكل متزايد على تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتوفير راحة أكبر واتصال أفضل للمستخدمين.

كما تُستخدم بطاقات NFC على نطاق واسع في الحملات التسويقية وأنظمة النقل العام، وتنسيقات المنازل الذكية لتمكين التفاعلات السريعة دون تلامس ومع ذلك، تجعل هذه الراحة تقنية NFC عرضةً للتلاعب بواسطة جهات خبيثة.

وتعتمد إحدى الطرق على إعادة برمجة بطاقات NFC المشروعة. فعند تركها دون قفل، يمكن تغيير هذه البطاقات لإعادة توجيه المستخدمين لمواقع تصيدية، أو بدء إجراءات غير مقصودة على أجهزتهم، أو حتى توصيل حمولات برمجية خبيثة.

وتشمل الطرق الأخرى الاستبدال المادي لبطاقات NFC الأصلية. على سبيل المثال، قد يستبدل المهاجمون بطاقة شرعيةً على ملصق عام أو كشك في مناطق كثيفة الحركة المرورية مثل مراكز النقل، أو المقاهي، أو متاجر البيع بالتجزئة، بعلامة أخرى تؤدي لسلوكيات خبيثة.

مخاطر بطاقات NFC الخبيثة

ويمكن أن تكون عواقب التفاعل مع بطاقة NFC الخبيثة وخيمة، تعد هجمات التصيد الاحتيالي من أكثر النتائج شيوعًا، حيث يُعاد توجيه المستخدمين لمواقع إلكترونية احتيالية مصممة لسرقة المعلومات الشخصية أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول.

ومن الممكن استغلال الثغرات الأمنية في شريحة NFC في الهواتف الذكية لاستخدام كود ضار، مما يعرض أمان الجهاز للخطر. فقد تشجع بطاقات NFC الخبيثة المستخدمين على تنزيل تطبيقات أو ملفات متضمنة لبرمجيات خبيثة، والتي قد تؤدي لسرقة البيانات، أو تتبع النشاط، أو إتلاف الجهاز.

وبذلك قد يؤدي العمل الذي يبدو بسيطًا والمتمثل في مسح بطاقة NFC المُعدلة لخسارة مالية وانتهاك للخصوصية حيث يحذر مارك ريفيرو، الباحث الأمني الرئيسي لدى كاسبرسكي، موضحا ان تقنية NFC مريحةً بشكل لا يُصدق، ولكنها قد تكون ناقلًا للأنشطة الخبيثة إذا لم يكن المستخدمون حذرين. حيث يمكن إعادة برمجة البطاقات التي تبدو موثوقة في الأماكن العامة أو استبدالها للقيام بأفعال خبيثة.

ومع استمرار تزايد اعتماد تقنية NFC في مجالات مثل المدفوعات، والنقل العام، والتسويق، نتوقع أن تزداد تكتيكات المصادر الخبيثة تطورا.

وخلال السنوات القليلة القادمة، قد تستهدف الهجمات المرتبطة بتقنية NFC آلاف المستخدمين على مستوى العالم، وخاصةً في المناطق الحضرية، حيث يكون استخدام تقنية NFC واسع الانتشار. يُعد الوعي والتدابير الاستباقية من أسس التخفيف من هذه المخاطر.

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