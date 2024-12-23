أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي

افتتح أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الامن السيبراني، التى عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: إن أحمد أبو الغيط أشاد في كلمته بجهود المملكة العربية السعودية وبمبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس الهام، معربا عن التطلع إلى أن يمثل المجلس الجديد إضافة نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية فى مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة فى السنوات الأخيرة.

وأوضح المتحدث ان السنوات الأخيرة شهدت اهتماما وتركيزا من قبل الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني. مضيفا ان هذا الاهتمام والجهد الذي بذل، قد نتج عنه العديد من الأفكار والمقررات التي تم تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة، مما سيساعد المجلس الجديد في الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة فى هذا المجال والبناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.

وتجدر الإشارة إلى ان إنشاء مجلس وزراء الامن السيبراني قد جاء تاأسيسًا على قرار قمة البحرين بالترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي يختص بشؤون الأمن السيبراني، يعمل في نطاق جامعة الدول العربية.



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