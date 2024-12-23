الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

افتتح أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الامن السيبراني، التى عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.  

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: إن أحمد أبو الغيط أشاد في كلمته بجهود المملكة العربية السعودية وبمبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس الهام،  معربا عن التطلع إلى أن يمثل المجلس الجديد إضافة نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية فى مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة فى السنوات الأخيرة. 

وأوضح المتحدث ان السنوات الأخيرة شهدت اهتماما وتركيزا من قبل  الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني. مضيفا ان هذا الاهتمام والجهد الذي بذل، قد نتج عنه العديد من الأفكار والمقررات التي تم تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة، مما سيساعد المجلس الجديد في الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة فى هذا المجال والبناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.

وتجدر الإشارة إلى ان إنشاء مجلس وزراء الامن السيبراني قد جاء تاأسيسًا على قرار  قمة البحرين بالترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي يختص بشؤون الأمن السيبراني، يعمل في نطاق جامعة الدول العربية. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزراء الامن السيبراني السعودية أحمد أبو الغيط

مواد متعلقة

أبو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي

خلي بالك كلامك محسوب على مصر، رسالة قوية من خبير مياه لـ أحمد أبو الغيط بشأن النيل

قطعت العلاقات مع الاحتلال، تفاصيل لقاء أبو الغيط مع وزيرة خارجية بوليفيا
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

خبير جيولوجيا يكشف تطورا جديدا في إثيوبيا اليوم يهدد بانفجار سد النهضة

الدولار يتخطى حاجز الـ 51 جنيهًا بالبنوك لأول مرة

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

18 هدفا وأسيست.. أرقام محمد صلاح في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية