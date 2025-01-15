دراسة تكشف عن ثغرات أمنية تهدد الشركات بسبب الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت دراسة حديثة عن تصاعد الشعور بضرورة التأهب لمواجهة التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوساط الشركات، حيث قال 19% من المشاركين على مستوى العالم، و23% منهم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا (META) بأن لديهم فجوات كبيرة في حمايتهم السيبرانية، وكانت النسبة الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اتفق 35% من المشاركين مع ذلك.

تحقيق الأمن السيبراني

استكشفت الدراسة العقبات التي تحول دون تحقيق الأمن السيبراني الفعال والعواقب الوخيمة المترتبة على الفشل في التكيف حيث جاءت تحت عنوان «الدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي: هل أنت مستعد لحماية منظمتك؟».

على الرغم من فهمها للمخاطر، تواجه الشركات عقبات كبيرة في بناء أمن سيبراني قوي ووفقًا للدراسة، تقول 44% من المنظمات على مستوى العالم و50% منها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إن الافتقار إلى تدريب الأمن السيبراني المتعلق بالذكاء الاصطناعي عند الموظفين هو إشكالية حاسمة.

في حين تشير شريحة أخرى نسبتها 44% على الصعيد العالمي و48% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إلى تعقيد إدارة بنية الأمن السيبراني التحتية، الأمر الذي يصعّب من البقاء في موقع السبق عن المهاجمين. ويشكل نقص الأدوات المتقدمة تحديًا رئيسيًا آخر.

حيث يقرّ ما يقرب من 43% من المشاركين عالميًا و46% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بأن منظماتهم تفتقر إلى حلول أمن سيبراني عصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما يواجه 41% منهم على مستوى العالم و44% في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا معضلة نقص المعلومات من الخبراء الخارجيين حيال مشهد التهديدات المتطور وذي الصلة بالذكاء الاصطناعى.

وعلاوة على ذلك، يعاني حتى 39% من المشاركين عالميًا و37% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا شحًا في تواجد المتخصصين المؤهلين في مجال أمن المعلومات، مما يجعل الشركات عرضة لأخطار متزايدة التعقيد.

لا بدّ من الإقرار بأن عواقب الفشل في التكيف وخيمة ومتشعبة النطاقات إذ يخشى أكثر من نصف أصحاب الاختصاص ممن شملهم الاستطلاع (58% على مستوى العالم و59% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا) أن يؤدي عدم الجاهزية إلى حدوث تسريبات للبيانات السرية، في حين يتوقع 52% منهم عالميًا تبدد ثقة العملاء وخسائر مالية كبيرة، بما في ذلك انخفاض قيمة الأسهم وفقدان فرص الأعمال.

ويُعتبر الضرر الذي يلحق بالسمعة أحد المحاذير المقلقة عند 47% من المشاركين (54% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا) فهم يعانون القلق من التبعات طويلة الأمد الناجمة عن هجوم سيبراني ما. وتتمثل العواقب المحتملة الأخرى في العقوبات المالية (33% عالميًا و44% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا)، وانسحاب المستثمرين (31% عالميًا و38% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا)، والدعاوى القضائية (29% عالميًا و36% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا)، وحتى الإغلاقات الجزئية للأعمال التجارية (23% عالميًا و20% في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا).

وفيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد الأمن السيبراني، تواجه المؤسسات في جميع أنحاء العالم تحديات آخذة في التفاقم إزاء الحماية في وجه الهجمات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

التطور السريع للهجمات السيبرانية

وعلى الرغم من إدراكها لخطورة التهديد، تواجه الشركات صعوبات في مجاراة وتيرة التطور السريع للجرائم السيبرانية كما تسبب بعض العوائق، مثل الافتقار للمهارات، ونقص الأدوات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتعقيد إدارة البنى التحتية المتقدمة للأمن السيبراني، وضع العديد من المنظمات في موضع معرض للخطر.

قال أليكسي فوفك، مدير أمن المعلومات لدى كاسبرسكي: «يمثل تصاعد الهجمات السيبرانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي نقطة تحول في مشهد الأمن السيبراني. ويتوجب على المنظمات التحرك لتحصين دفاعاتها حالًا. ويندرج تحت ذلك الاستثمار في الأدوات العاملة بالذكاء الاصطناعي، وتدريب الموظفين على التعرف على التهديدات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير وإنفاذ ضوابط الأمن السيبراني للمنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

ومن شأن الفشل في التكيف أن يؤدي إلى أضرار جسيمة على الصعيد المالي، والتشغيلي، وعلى صعيد السمعة. فالتأهب ليس مجرد خيار فقط، إنما هو ضرورة في هذا الحقبة الجديدة من التهديدات السيبرانية.»

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