الأربعاء 22 يناير 2025
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رياضة

المصري يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادا لمواجهة بتروجت

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يسافر اليوم الأربعاء فريق المصري البورسعيدي الي السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بتروجت ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وبتروجيت بالدوري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وبتروجيت في الرابعة عصر غد الخميس على ستاد السويس الجديد بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

 

واستأنف المصري البورسعيدي تدريباته عصر أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي الكونفدرالية.

 

ترتيب المصري بالدوري

ويحتل فريق المصري الترتيب الخامس بالدوري برصيد 15 نقطة 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو ضد الأهلي - الساعة 4 عصرًا - قناة Ontime sports 1

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2

زد ضد بيراميدز - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1

 

وكانت الجولة التاسعة انطلقت أمس، وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والاسماعيلي علي غزل المحلة وإنبي  وسموحة 1-0 بالترتيب.

وتختتم الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز غدا الخميس بمواجهتي بتروجت ضد المصري، ومودرن سبورت ضد الزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الأهلي قمة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز قبل انطلاق مباريات اليوم ضمن الجولة التاسعة.

 

1- الأهلي 18 نقطة 
2- الزمالك 17 نقطة 
3- بيراميدز 17 نقطة 
4- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة 
6- البنك الأهلي 14 نقطة 
7- زد اف سي 13 نقطة 
8- الإسماعيلي 12 نقطة 
9- طلائع الجيش 11 نقطة 
10- بتروجيت 10 نقاط 
11- فاركو 10 نقاط
12- حرس الحدود 9 نقاط
13- الاتحاد السكندري 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- الجونة 6 نقاط
18- مودرن سبورت 4 نقاط
 

 

 

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