أبرزها الأهلي ضد فاركو، حكام مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه احمد حكام مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مباراة فاركو ضد الأهلي

مباراة الأهلي ضد فاركو، يديرها محمد معروف حكمًا للساحة ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وشهاب راشد مساعد ثاني وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا ومحمد عباس مايو حكم فيديو وشريف عبدالله حكم فيديو مساعد.

مباراة سيراميكا ضد الاتحاد

مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري يديرها محمود وفا عاشور حكمًا للساحة ويعاونه كل من محمود أبوالرجال مساعد أول وهاشم عبد المريد مساعد ثاني ومبروك نبيل حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد حسام طه حكم فيديو مساعد.

مباراة زد اف سي ضد بيراميدز

مباراة زد ضد بيراميدز يديرها محمد يوسف حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد عبد المنعم شعبان مساعد أول ومحمد القاضي مساعد ثاني وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا وحسام عزب حجاج حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد.

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