صراع المربع الذهبي، مواعيد مباريات اليوم بالدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء ثلاث مباريات ببطولة الدوري المصري تشهد صراعا شرسا علي الصدارة والمربع الذهبي بين الاهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في غياب الزمالك والمصري واللذين يلعبان غدا الخميس.

ويلتقي اليوم الأربعاء ضمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري، الأهلي مع فاركو، وسيراميكا مع الاتحاد السكندري، وبيراميدز مع زد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

فاركو ضد الأهلي - الساعة 4 عصرًا - قناة Ontime sports 1

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2

زد ضد بيراميدز - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 1

وكانت الجولة التاسعة انطلقت أمس، وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والاسماعيلي علي غزل المحلة وإنبي وسموحة 1-0 بالترتيب.

وتختتم الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز غدا الخميس بمواجهتي بتروجت ضد المصري، ومودرن سبورت ضد الزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الأهلي قمة ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز قبل انطلاق مباريات اليوم ضمن الجولة التاسعة.

1- الأهلي 18 نقطة

2- الزمالك 17 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد اف سي 13 نقطة

8- الإسماعيلي 12 نقطة

9- طلائع الجيش 11 نقطة

10- بتروجيت 10 نقاط

11- فاركو 10 نقاط

12- حرس الحدود 9 نقاط

13- الاتحاد السكندري 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط



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