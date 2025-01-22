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رياضة

بيراميدز ضيفا ثقيلا على زد في الدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يحل فريق بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز وزد

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة حيث فاز فريق زد في الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بهدف نظيف كما فاز بيراميدز في الجولة الثامنة على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

مباراة بيراميدز ضد زد

ويمتلك فريق بيراميدز 17 نقطة يحتل بها المركز الثالث متساويا مع الزمالك بنفس النقاط متأخرا فقط بفارق الأهداف، بجدول الدوري بعدما خاض 8 مباريات حيث فاز السماوي في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

ويمتلك فريق زد إف سي 13 نقطة يحتل بها المركز السابع، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو زد 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

 

 

قائمة بيراميدز في مواجهة زد

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في الدوري الممتاز.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل 
 

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