واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

في واقعة مأساوية أصابت الرأي العام التونسي بالصدمة، قام شاب في العشرينيات من العمر بسكب البنزين على والدته، فجأة ودون مقدمات، قبل أن يضرم النار فيها.

شاب يضره النار في أمه

وبحسب تقارير صحفية محلية، حدثت الواقعة في مدينة "قليبية" في أثناء انهماك الأم في إعداد وجبة عشاء بالمطبخ؛ ما أضفى مزيدا من الحيرة والتساؤلات حول أبعاد تلك الواقعة.

ولم تتضح حتى الآن دوافع الجاني، وما إذا كان يعاني أي اضطرابات نفسية، أم ارتكب جريمته وهو بكامل قواه العقلية.

ووفق شهود عيان، تولى فريق من الحماية المدنية نقل الضحية إلى المستشفى المحلي بالمدينة بعد إخماد النيران المشتعلة في ثيابها، فيما تم إلقاء القبض على الشاب وتتولى السلطات المختصة في تونس التحقيق معه.

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