الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

الداخلية تعرض مسرحية "مصر خط أحمر" خلال الاحتفال بعيد الشرطة (فيديو)

عيد الشرطة
عيد الشرطة

عرضت وزارة الداخلية عرضا مسرحيا بعنوان “مصر خط أحمر”، وذلك في إطار احتفالها بعيد الشرطة الـ 73 المقام بأكاديمية الشرطة.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري.

ويقام الحفل بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

عيد الشرطة 73


شهدت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

عيد الشرطة 73، الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين

فدا مصر وأبطال وأسود أبرزها، الداخلية تنتج أغاني وطنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 73 (فيديو)


وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزى.

 

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25  يناير من كل عام، بعيدها السنوي تخليدا لأبطال معركة الاسماعيلية عام 1952، والتى سطر فيها رجال الشرطة ملحمة بطولية رائعة، عندما تصدوا بقوة وعزم وشجلعة وبسالة، إلى قوات الاحتلال الانجليزي، التى حاولت بكل قوتها وعتادها فرض سيطرتها على مبنى محافظة الاسماعيلية، وطلبوا من رجال الشرطة المصريين الاستسلام وتسليم اسلحتهم، إلا أنهم رفضوا وفضلوا الشهادة فى سبيل الوطن، وخاضوا معركة ضارية سقط العشرات منهم بين شهيد وجريح.

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