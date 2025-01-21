الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنغام: أعيش كل أغنية وكنت خائفة من "اسكت"

أنغام مع الإعلامية
أنغام مع الإعلامية لميس الحديدي، فيتو

قالت الفنانة أنغام إن تجربتها في أغنية "خليك معاها" كانت مميزة وعبّرت عن مشاعر عميقة تركت أثرًا كبيرًا في جمهورها، لا سيما بعبارة "أنا مش هحارب على باب موارب"، واصفة الأغنية بأنها متميزة وعبقرية وجريئة، مشيدة بكلمات وجرأة الشاعر أكرم حسني.

 

أضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أكرم حسني جرئ في الكتابة جرأة يحسد عليها، وأنا جريئة أيضًا لأنني غنيت له. لقد كان مفاجأة لنا جميعًا كشاعر."

 

عن علاقتها بالأغاني التي تقدمها أوضحت أنغام أنها تعيش كل أغنية تقدمها وكأنها قصتها الشخصية، قائلة: "أنا بعيش كل أغنية بغنيها. الأغنية لازم تبقى حبيبتي، ولازم أكون فيها كأني بطل القصة، زي الممثل اللي بيعيش الدور اللي بيقدمه."

 

أغنية اسكت

 

كما تحدثت أنغام عن أغنية "إسكت"، قائلة:"كنت خايفة جدًا من الأغنية، ولازم أعترف بده. الأغنية تحمل بعض المفردات التي لا تشبهني، لكنني أحبها جدًا. أصحابي نصحوني أن أقوم بها، وبالفعل أخذت نصيحتهم".

 

حول استشارة الآخرين في اختيار الأغاني، قالت أنغام: "أحيانًا باخد رأي أصحابي وبجرب الأغاني مع الناس اللي حواليا. لكن في بعض الأحيان، بقرر ما أسمّعش الأغنية لحد غير بعد ما أدخل الاستوديو وأسجلها، لأنني بخاف حد يشككني فيها أو يثنيني عن تقديمها. لذلك، بقرر أحيانًا أن أكمل الأغنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنغام المطربة انغام كلمة أخيرة مع لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

مواد متعلقة

أنغام تكشف أسباب تعرضها لاكتئاب حاد وموقفها من الزواج
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024/ 2025

بث مباشر، مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

بعد تنصيب ترامب، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب

مهتز نفسيا يذبـ.ـح مسنا بسكين ويتجول برأسه في الشارع بالأقصر

أبرزهم زيزو، بيان حاسم من الزمالك بشأن تجديد عقود 5 من لاعبيه

والدة كهربا توجه له رسالة واللاعب يعدها بنصف مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لحادث بنك مصر بالفيوم.. استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين.. القبض على المتهم وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية.. وهذا سبب المشاجرة

منوعات

المزيد

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة التوبة وفضائلها وسبب عدم ذكر البسملة في أولها

رد قوي من محمد أبو هاشم على محرمي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم شنطة السفر في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

المزيد
الجريدة الرسمية