أنغام: أعيش كل أغنية وكنت خائفة من "اسكت"

قالت الفنانة أنغام إن تجربتها في أغنية "خليك معاها" كانت مميزة وعبّرت عن مشاعر عميقة تركت أثرًا كبيرًا في جمهورها، لا سيما بعبارة "أنا مش هحارب على باب موارب"، واصفة الأغنية بأنها متميزة وعبقرية وجريئة، مشيدة بكلمات وجرأة الشاعر أكرم حسني.

أضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أكرم حسني جرئ في الكتابة جرأة يحسد عليها، وأنا جريئة أيضًا لأنني غنيت له. لقد كان مفاجأة لنا جميعًا كشاعر."

عن علاقتها بالأغاني التي تقدمها أوضحت أنغام أنها تعيش كل أغنية تقدمها وكأنها قصتها الشخصية، قائلة: "أنا بعيش كل أغنية بغنيها. الأغنية لازم تبقى حبيبتي، ولازم أكون فيها كأني بطل القصة، زي الممثل اللي بيعيش الدور اللي بيقدمه."

أغنية اسكت

كما تحدثت أنغام عن أغنية "إسكت"، قائلة:"كنت خايفة جدًا من الأغنية، ولازم أعترف بده. الأغنية تحمل بعض المفردات التي لا تشبهني، لكنني أحبها جدًا. أصحابي نصحوني أن أقوم بها، وبالفعل أخذت نصيحتهم".

حول استشارة الآخرين في اختيار الأغاني، قالت أنغام: "أحيانًا باخد رأي أصحابي وبجرب الأغاني مع الناس اللي حواليا. لكن في بعض الأحيان، بقرر ما أسمّعش الأغنية لحد غير بعد ما أدخل الاستوديو وأسجلها، لأنني بخاف حد يشككني فيها أو يثنيني عن تقديمها. لذلك، بقرر أحيانًا أن أكمل الأغنية

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