الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

النائب العام يستقبل رئيس نيابة استئناف المنصورة لعرض الكشوف بدائرة نيابته

النائب العام
النائب العام

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، والمحامين العموم الأوائل والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

 حيث عرضوا على النائب العام الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

 وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. 

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

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المستشار محمد شوقي النائب العام استئناف المنصورة

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