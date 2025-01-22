كهربا: أتمنى انضمام فتوح للأهلي ومن الصعب مشاركتي مع المنتخب تحت قيادة التوأم

نفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، ما تردد بشأن تدخل منع انتقال محمد أبو جبل للقلعة الحمراء بعد المشادة التي نشبت بينهما بمنتخب مصر.

تعرض كهربا للظلم فترة موسيماني

وقال “كهربا” خلال لقائه مع إبراهيم فايق ببرنامج “الكورة مع فايق” المذاع على قناة “إم بي سي مصر 2”:"موسيماني أكثر مدرب ظلمني في الأهلي، وليس من الصعب مشاركتي مع المنتخب تحت قيادة التوأم".



وتابع: "عمري ما هلعب في أي نادي مصري غير الأهلي، ولم أتخيل ترحيلي من معسكر الإمارات ببطولة السوبر المصري".

أصعب لحظة مرت على كهربا

وأضاف: "ضياع ركلة جزاء باتشوكا اللحظة الأصعب لي مع النادي الأهلي، أما الهدف الأغلى في مسيرتي مع الأحمر الذي أحرزته في مرمى الزمالك بالدوري بعد رفع الإيقاف لأني كنت بتشتم بأمي وربنا نصرني".

الإنجاز الأفضل لكهربا

وأشار: "الإنجاز الأفضل لي مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك 2020 بهدف القاضية "



وأضاف: "أتمنى تواجد أحمد فتوح مع النادي الأهلي، ومن أحسن اللاعبين في مصر أحمد القندوسي وإمام عاشور، وأرى أن إمام عاشور أحسن لاعب في مصر وإفريقيا ثم يأتي بعده أحمد القندوسي".

وأكد: "ابتعادي عن التشكيل الأساسي للنادي الأهلي مؤخرًا قرار مدير فني وليس تقصيرًا مني".

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