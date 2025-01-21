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رياضة

كهربا: ساويرس دعمني في غرامة الزمالك وعايز إمام عاشور ينجح في الأهلي

كهربا وإمام عاشور،
كهربا وإمام عاشور، فيتو

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، الشكر لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على دعمه في سداد الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

 

دعم ساويرس والخطيب لكهربا في غرامة الزمالك

وقال “كهربا”:"اشكر المهندس نجيب ساويرس على مساعدته ليا في غرامة الزمالك، والكابتن الخطيب كلم ناس كتير علشان أعمل إعلانات للمساعدة في دفع الغرامة، الكابتن بيبو دايما بيقولي شد حيلك وعايزك تبقى حاجة في النادي.

 

غرامات كهربا في الأهلي

ولفت إلى أن أي غرامة اتخذت ضدي في النادي تم تطبيقها وتنفيذها فورا، وعلاقتي كويسة جدا بكل اللاعيبة ومش بعمل مشاكل في أوضة اللبس وحقي أزعل لما يتقال عليا بتاع لقطة".

علاقة كهربا وإمام عاشور

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق بقناة "إم بي سي مصر2":"إمام عاشور بالنسبة لي أخ صغير ومش عايز يحصل معاه اللى حصل فيا من ضغوطات، وهو يهمني واحنا أخوات بجد وهو أصيل وجدع ودايما بعرفه الصح من الغلط".


 وأضاف كهربا:"انا عايز أنجح إمام عاشور في النادي الأهلي وهو موهبة غير طبيعية وانا عايز مصلحته لإن فيه عشرة ما بيننا".
 

وأكد:"أوضة اللبس في النادي الأهلي جميلة أوي، وأول واحد بيوصل النادي هو أفشة وحسين الشحات، وفي كواليس حلوة ما بيني وبين أفشة وإمام وحسين الشحات والسولية ودلوقتي عمر الساعي، أفشة انا مسميه الجوهري، وأنا اللاعيبة مسميني يا حديدة".


وعن أزمة حسين الشحات والشيبي، علق كهربا:"اللى حصل نرفزة ملعب، وحسين كان يرحب بالاعتذار للاعب ووالدته وتم التواصل مع وكيله ولكن كان هناك طلبا غريبا بعمل مؤتمر صحفي وهذا ما تم رفضه".

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