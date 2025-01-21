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رياضة

كهربا: حسابي ما فيهوش حاجة ودفعت غرامة 76 مليون جنيه للزمالك

كهربا لاعب النادي
كهربا لاعب النادي الأهلي، فيتو

 قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي: "الكابتن محمود الخطيب وقف بجواري كثيرًا وكان سببا إني أكمل في الكرة".

 

حجم غرامة كهربا لنادي الزمالك

ولفت خلال لقائه مساء اليوم الثلاثاء ببرنامج “الكورة مع فايق” الذي يقدمه الاعلامي إبراهيم فايق بقناة “إم بي سي مصر 2”: "كان ممكن مكملش في الكرة بسبب غرامة نادي الزمالك، اللي كانت 76 مليون جنيه وأنا دفعت نصف رقم الغرامة، وادفع كل فلوسي علشان ألبس فانلة النادي الأهلي واحصل معاهم على بطولات".

تعرض كهربا للظلم 

وتابع: "لو تكرر الأمر مرة تانية هدفع الغرامة علشان أكون في النادي الأهلي، وتعرضت للظلم بسبب الغرامة وشعرت بالقهر، ووالدي والدتي ساندوني كثيرًا خلال فترة الإيقاف".

 

دعاء والدة كهربا

وأشار: "بطلب من أمي دايما تدعي لي وهي دايما دعائها ليا ربنا يحبب فيك خلقه ويرجعك ليَّ سالم غانم".

 

حساب كهربا البنكي 

وأكد كهربا: "حسابي في البنك مفيهوش حاجة كل الفلوس بتاعتي مع والدي ووالدتي".

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كهربا غرامة كهربا نادي الزمالك الخطيب النادي الأهلي إبراهيم فايق

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