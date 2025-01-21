الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

أبرزهم زيزو، بيان حاسم من الزمالك بشأن تجديد عقود 5 من لاعبيه

زيزو
زيزو

أصدر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تجديد عقود نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء. 

وكتب أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي:

“يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك مسئولياته تجاه النادي وجماهيره وأنه ينتهج سياسة ثابتة تقوم على المحافظة على القوام الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم والاستمرار في حصد البطولات التي بدأت بالفوز ببطولتي الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي”.

وواصل: “وفي هذا الإطار استكمل المجلس مناقشة التجديد لنجوم الفريق عمر جابر، محمود حمدي الونش، أحمد السيد زيزو، عبد الله السعيد، حمزة المثلوثي”.

وواصل: "ويؤكد المجلس عدم صحة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة في هذا الصدد". 

وأتم: "ويهيب المجلس بالجميع تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات والاعتماد على المتحدث الرسمي فقط". 

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة على إنستجرام أثارت الجدل، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع رسميا حتى الآن على عقود تجديد عقده مع الزمالك، مما يثير التكهنات حول مستقبله. 

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ وعلق: "أتطلع إلى الوصول للخطوة القادمة". 

وتجاوز زيزو رقم الراحل "حمادة إمام" في قائمة الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض. 

ووصل زيزو إلى هدفه رقم "86" مع الزمالك، ليتجاوز عدد أهداف حمادة إمام وينفرد بالمركز السادس في ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ.

أحمد سيد زيزو 

وكان أحمد سيد زيزو،  أثار الجدل بعد نشر صورة على إنستجرام، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة له مع جماهير الزمالك عبر انستجرام دون إرفاق أي تعليق، مما أثار الجدل خاصة الجماهير التي شعرت بالقلق حال تكون الصورة تشير إلى توديعه لهم بعد اقتراب رحيله عن الفريق.

فيما حدد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووكيل أعماله، مهلة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل تجديد عقد نجله. 

وعلمت فيتو أن والد زيزو أبلغ إدارة الزمالك، أن بعد غد الخميس هو الموعد النهائي من أجل تجديد عقده وفقا للاتفاق السابق بين الثنائي. 

وأكد والد زيزو لإدارة الزمالك، أن بعد انتهاء المهلة المحددة سيبدأ في مناقشة العروض الخارجية المقدمة للاعب. 

زيزو غاضب من إدارة الزمالك 

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أكد أن اللاعب مستاء جدًّا من تأخر الإدارة في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن زيزو اتفق مع إدارة الزمالك من قبل على كافة بنود تجديد عقده، إلا أن مجلس الزمالك لم يسلم اللاعب منحة ومقدم التعاقد الجديد.

وأشار إلى أن زيزو غاضب بشدة من تأخر الإدارة في حسم مصيره، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي خلال الأيام الماضية.

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