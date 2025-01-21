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مصرع شخص وإصابة 29 آخرين في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق "طنطا - قطور"

حادث تصادم مروع على
حادث تصادم مروع على طريق طنطا قطور

 لقى شخص مصرعه وأصيب 29 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص على طريق طنطا - قطور بالقرب من قرية نواج مركز طنطا. 

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 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة حول وقوع الحادث، لتنتقل على الفور 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية لمكان الواقعة وتبين أن الحادث نتج عن تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى، مما أسفر عن وفاة شخص على الفور وإصابة 29 آخرين بإصابات مختلفة تراوحت بين متوسطة وطفيفة وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

 

 وسارعت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية إلى إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث، في حين تواصل فرق الإسعاف جهودها في تقديم الدعم الطبي للمصابين.

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