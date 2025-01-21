الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة ببورسعيد

مشاجرة
مشاجرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في مشاجرة بقرية المناصرة غرب محافظة بورسعيد.

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كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد قد تلقى اخطارًا من مستشفى السلام بوصول 4 أشخاص مصابين إثر اندلاع مشاجرة بقرية المناصرة، غرب المحافظة، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس.

مشاجرة غرب بورسعيد باستخدام أسلحة 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة وجود مصابين بمنطقة المناصرة ومصرع شخص وإصابة 3 آخرين من بينهم فتاة في مشاجرة بالأسلحة النارية.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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مشاجرة مشاجرة بورسعيد مديرية أمن بورسعيد النيابة العامة مشاجرة بالأسلحة النارية

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