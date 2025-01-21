إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي

أصيب 15 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى، اليوم الثلاثاء، وهرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ.

حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ.

وكشف الفحص المبدئى، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تريلا مع سيارة ميكروباص، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ويعمل رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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