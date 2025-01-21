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حوادث

إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي

إصابة 15 شخصا فى
إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي، فيتو

أصيب 15 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى، اليوم الثلاثاء، وهرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ.

 

 حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على الطريق الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ.

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وكشف الفحص المبدئى، وقوع حادث تصادم  بين سيارة نقل ثقيل تريلا مع سيارة ميكروباص، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ويعمل رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حادث تصادم حادث الطريق الصحراوى الغربي حادث أسوان مديرية أمن أسوان الطريق الصحراوي

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