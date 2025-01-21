اللقطات الأولى لحادث طريق «طنطا- قطور» (فيديو وصور)

جثة غارقة في الدماء، وعلى بعد سنتيمترات قليلة قرابة 29 شخصًا يتألمون جراء إصاباتهم بجروح وكسور ومتنوعة، فيما تعالت الصرخات، ومطالب بالمساعدات، توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين تلك اللقطات الأولى من حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق «طنطا- قطور» وسط سماع دوي صوت سيارات الشرطة والإسعاف.

حادث تصادم طريق «طنطا- قطور»

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا قطور بالقرب من قرية نواج مركز طنطا.

انتقال 10 سيارات إسعاف

هرعت على الفور 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة أخرى، نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 29 آخرين بإصابات مختلفة.

وتم نقل الجثة والمصابين لطوارئ جامعة طنطا لتلقى العلاج.

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