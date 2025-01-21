الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لحادث بنك مصر بالفيوم.. استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين.. القبض على المتهم وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية.. وهذا سبب المشاجرة

استشهاد ضابط شرطة
استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين، فيتو

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، حادثا مأساويا راح ضحيته العقيد فتحى عبد الحفيظ، وأصيب 4 آخرون من قوة مديرية أمن الفيوم، فى حادث طعن داخل بنك مصر فرع الفيوم.

 

استشهاد ضابط وإصابة 4 آخرين داخل بنك بالفيوم 

وكشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة اقتحام بنك مصر في الفيوم، حيث بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من بنك مصر بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حالة هياج.

الشهيد فتحى عبد الحفيظ 
الشهيد فتحى عبد الحفيظ 

 

وأضاف المصدر: انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعدما أصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم) بآلة حادة كانت بحوزته أسفرت عن استشهاده.

موقع حادث بنك شهير بالفيوم 
موقع حادث بنك مصر بالفيوم 

 

وتم السيطرة على المتهم بمعرفة قوات الأمن وضبطه، وجرى اقتياده إلى أحد الأقسام الشرطية لحين العرض على النيابة العامة. 

كما تم نقل جثمان الشهيد العقيد فتحي عبد الحافظ إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في موقع الحادث وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والسلاح المستخدم في الحادث وإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

<strong>موقع حادث استشهاد العقيد فتحى عبد الحفيظ </strong>
موقع حادث استشهاد العقيد فتحى عبد الحفيظ 

 

القبض على محام تسبب فى استشهاد ضابط

وتمكنت الأجهزة الأمنية من  إلقاء القبض على " مؤمن. م. ع " محام حر، المتهم بقتل العميد فتحي عبد الحفيظ سويلم، أثناء فض مشاجرة ببنك مصر في مدينة الفيوم، مستخدما سلاحا أبيض كان بحوزته.

حادث بنك الفيوم 
حادث بنك الفيوم 
حادث بنك الفيوم 
حادث بنك الفيوم 

 

أسماء المصابين فى حادث فرع البنك بالفيوم 

وضمت قائمة المصابين فى حادث طعن داخل البنك فرع الفيوم: "نقيب شرطة محمد حسام الدين مصاب بجروح بالقدمين وكدمات، وأمين شرطة محمد كامل عبد الرحمن مصاب بجروح بالقدمين، وأمين شرطة محمد سيد أحمد مصاب 50 سنة بجرح نافذ بالجانب الأيسر، وأمين شرطة سعيد جمعة إسماعيل مصاب بجروح نافذ بالبطن من الجهة اليسرى.

الشهيد فتحى عبد الحفظ 
الشهيد فتحى عبد الحفظ 

فيما يجرى  الآن الأطباء بمستشفى الفيوم العام عملية جراحية كبرى لأحد أمناء الشرطة المصابين فى حادث أحد البنوك بالفيوم، وهو سعيد جمعة إسماعيل مصاب بجروح نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وتم استئصال الطحال وإجراء عملية تحويل مسار له وما زال فى غرفة العمليات حتى الآن.

قرارات من النيابة عن المتهم فى حادث الفيوم 

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك شهير بالفيوم

وقررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حجز المتهم بقتل ضابط شرطة، احتياطيا على ذمة التحقيق، وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة قواه العقلية، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن جثمان الشهيد وطلب تحريات المباحث ومعاينة مسرح الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشهاد ضابط العقيد فتحى عبد الحافظ محافظة الفيوم بنك مصر بنك مصر فرع الفيوم حادث طعن داخل البنك فرع الفيوم حادث فرع البنك بالفيوم وزارة الداخلية العقيد فتحى عبد الحفيظ

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك مصر بالفيوم

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

تحرير 1195 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة

سقوط 13 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

القبض على بطل فيديو إلقاء قطة في البحر بمطروح

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة طلاب بأسلحة بيضاء في الإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

كندا تحذر ترامب من فرض الرسوم الجمركية: سنرد بالمثل

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد القطارات الإضافية لإجازة منتصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وإن جنحوا للسلم»، الشعراوي يوضح سماحة الإسلام في التعامل مع الأعداء (فيديو)

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

المزيد
الجريدة الرسمية