خبير: خفض الفائدة يعزز أداء البورصة المصرية لكنه ليس كافيًا للتعافي الكامل

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن خفض الفائدة يعد واحدا من أهم المحفزات الرئيسية التي تعزز أداء البورصة.

وأشار إلى أن خفض الفائدة يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بـ الودائع البنكية والأدوات المالية ذات العائد الثابت، إلا أنه لا يمكن التعويل عليه منفردا ليكون العامل الوحيد لتعافي البورصة.

وأضاف أن البورصة بحاجة للكثير من العوامل الاقتصادية والسياسية والإدارية والتشريعية التي تؤثر في أداء السوق والالتزامات الأخرى التي يجب القيام بها جنبا إلى جنب مع خفض الفائدة كثيرة.

وأوضح أن من أبرز هذه العوامل تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على السوق لزيادة ثقة المستثمرين تجاه الشركات المدرجة وتجاه إجراءات السوق وحمايتهم من المخاطر فيتزايد أعداد المتداولين وأحجام التداول على أثر ذلك بشكل مباشر تطوير البنية التحتية للبورصة وتحديث أنظمة التداول لتكون أكثر كفاءة وسهولة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأوضح أن تقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين الجدد سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات من شأنه أن يُشجع المزيد من المستثمرين على الإقدام على دخول السوق المناخ الاقتصادي العام ومن ضمنه التصنيف الائتماني ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة والسياسة النقدية التي تهدف الى خفض اسعار الفائدة واستقرار سوق الصرف كلها عوامل من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمر للاستثمار في البورصة.

وتابع: ان هدوء الأوضاع على الساحة السياسية في المنطقة، سيدعم برنامج الطروحات الحكومية وهو في حد ذاته واحد من العوامل التي من شأنها ان تؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات الى البورصة المصرية بما يؤدي الى تعافيها بشكل كبير.

وأشار إلى أن جدية الحكومة بإعادة الروح إلى البرنامج والمضي قدما في طرح المزيد من الشركات والترويج لها محليا ودوليا بشكل احترافي جاد انتقائي يعد خطوة هامة في مسار تعافي البورصة المصرية مضيفا ان عوامل عديدة تتشابك وتتطلب جهودا من كافة الأطراف الفاعلة لتؤدي في النهاية معا لتعافي البورصة المصرية واستعادتها زخمها وعمقها الذي عرفت به عبر تاريخها.

تعاملات جلسة الثلاثاء 21 يناير 2025

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 13121 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% عند مستوى 11603 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة.

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