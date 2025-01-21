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ارتفاع التضخم يزيد الطلب على قنوات استثمارية جديدة لمواجهة تراجع العملة، الذهب والعقار ينافسان، خبير:البورصة تحتفظ بجاذبيتها رغم الأزمات،الألفي:جذب الأفراد للطروحات يدعم سوق الأسهم

الاسهم،فيتو
الاسهم،فيتو

كيف يواجه المستثمرون ارتفاعات معدلات التضخم خلال الفترة الحالية ؟ خبراء أسواق المال، يؤكدون أن ارتفاع التضخم يتطلب البحث عن قنوات استثمارية أخرى غير المعاملات البنكية وشهادات الاستثمار وبالتالي، مشيرين إلى أن تسهيل تطبيقات التداول “الابليكشن” فى البورصة  يساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد لسوق المال.

وأضاف الخبراء،أنه على الرغم من  أن  البورصة المصرية  لا تزال تحتفظ بجاذبيتها الخاصة من خلال  تداول الاسهم في مستويات سعرية لا زالت أقل كثيرا من قيمتها العادلة والتي تتأكد يوما بعد يوم من خلال عروض الاستحواذ المتتالية على أسهم البورصة المصرية في مختلف القطاعات العقاري والغذائي والصحي والتعليم والعديد من الأسهم في مختلف القطاعات التي تلقت عروض استحواذ بأسعار تزيد كثيرا عن أسعارها السوقية.

وأوضحوا أن الذهب والعقارات  والودائع البنكية ينافسون البورصة على سحب السيولة  ، ولذلك فان تسهيل التداولات يدعم البورصة.

 

أهمية  دعم المستثمرين الأفراد للمشاركة في الطروحات

ويقول عمرو الألفي، خبير أسواق المال، إنه قبيل استئناف الطروحات العامة الأولية المنتظرة في البورصة المصرية، لابد من دعم المستثمرين الأفراد للمشاركة في هذه الطروحات وذلك من خلال دعم إقبالهم على استخدام التطبيقات الجديدة للتداولات، بدلا من لجوء مديري الحسابات في الشركات للتعامل والتواصل مع العملاء.

 وأضاف أنه مع استخدام التطبيقات ارتفع عدد المحافظ للأفراد في السوق خلال العام الماضي 2024 بشكل لافت للنظر حيث دخل السوق شريحة كبيرة من الشباب وصغار المستثمرين ممن لم يكن لديهم القدرة على ضخ أموال كبيرة في السوق.

تسهيل تطبيقات التداول  لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام يدعم البورصة

 

وتابع، لابد من تسهيل التطبيقات لتساهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد. 

 

وأشار إلى أن البورصة تتميز بأنها سهلة في التخارج بعكس العقارات أو الذهب وغيره، ولذلك ومع نجاح تطبيق ثاندر ظهرت تطبيقات عقارية سهلت على صغار المستثمرين الدخول للسوق.

 

 

وتابع، أنه في حال دخول المستثمرين الحاليين في برنامج الطروحات  المقبلة فهو يعد سلاحا ذو حدين، حيث إن ذلك  يتسبب في الضغط على السوق، من حيث السيولة، والتخارج من بعض الأسهم للدخول في الأسهم الجديدة، أما الجانب الإيجابي فهو دخول شريحة جديدة من المستثمرين استغلالا للاستفادة من الأداء الجيد للأسهم المطروحة في الفترة الأولى.

الاستثمار فى الذهب والعقارات ينعكس سلبًا على أحجام التداول بالبورصة 

قال محمد سعيد خبير أسواق المال:" رغم أن طبيعة الاستثمار في الذهب والعقارات تختلف جذريًا عن طبيعة الاستثمار في الأسهم،إلا أن لجوء المستثمرين الى الاستثمار في الذهب والعقارات يهدف إلى الأمان  للحفاظ على قيمة أموالهم خاصةً في أوقات الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بينما تُعد الأسهم خيارًا استثماريًا لتحقيق عوائد مالية على المدى الطويل. 

وأوضح أن الاستثمار في هذه الأدوات البديلة يؤدي بشكل مباشر إلى سحب نسبة من السيولة المتاحة في سوق الأسهم وينعكس سلبًا بالضرورة على أحجام التداول. 

الذهب  أداة تحوط آمنة  للحفاظ على القيمة وينافس الاستثمار فى الاسهم 

وأضاف أن الذهب على وجه الخصوص يكتسب أهمية متزايدة باعتباره أداة تحوط آمنة  للحفاظ على القيمة خاصةً بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعاره مؤخرًا  بالإضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط مما يدفع بعض المستثمرين إلى توجيه سيولتهم لصالح الاستثمار فيه.

  وتابع، إنه على الرغم من الجاذبية التاريخية التي يتميز بها الاستثمار في العقارات إلا أن ارتفاع أسعارها الكبير الذي جاء مرتبطا بارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار مواد البناء قد سحب من تحت الاستثمار العقاري البساط ليتوجه الاستثمار البديل أساسا نحو الذهب الذي يشهد ارتفاعات عالمية ويصبح ذو التاثير الاكبر..

 

 البورصة المصرية تحتفظ بجاذبيتها رغم الازمات الداخلية والخارجية

وأردف:"  ليس الذهب والعقارات فقط هم من ينافسان البورصة المصرية ويسحبان منها قدرا من السيولة بل إن الاستثمار في الودائع البنكية الأدوات المالية ذات العائد الثابت والتي تشهد ارتفاع عن قياسيا تاريخيا في عائداتها تجذب قدرا لا بأس به من الاستثمارات في السوق المصرية بدرجة لا يمكن إغفالها من التأثير على البورصة المصرية". 

 واختتم:" لا تزال البورصة المصرية تحتفظ بجاذبيتها الخاصة من خلال  تداول أسعار الاسهم في مستويات سعرية لا زالت أقل كثيرا من قيمتها العادلة والتي تتأكد يوما بعد يوم من خلال عروض الاستحواذ المتتالية على أسهم البورصة المصرية في مختلف القطاعات العقاري والغذائي والصحي والتعليم والعديد من الأسهم في مختلف القطاعات التي تلقت عروض استحواذ بأسعار تزيد كثيرا عن أسعارها السوقية".

 

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