طرح شركتي صافي ووطنية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 4 إلى 10 يناير 2025، بعدد من الأنشطة التي شملت عقد عدد من الاجتماعات لمتابعة الخطوات التنفيذية في ملف التنمية العمرانية، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للنهوض بجودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الحضارية المنشودة، علاوة على متابعة موقف أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير والاستعدادات لافتتاحه، وذلك بما يتناسب مع مكانة مصر التاريخية، وكوجهة سياحية عالمية، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع بمتابعة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أدوية ومستلزمات طبية.

وشمل نشاطه أيضًا عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين، إيمانًا من الحكومة بأهمية تعزيز مناخ الاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل عقد اجتماع لمتابعة خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة، حيث تم استعراض المخطط الاستراتيجي التفصيلي للمدينة ويتضمن خمسة قطاعات بمساحة تتخطى الـ 73 ألف فدان.

مشروعات للبنية الأساسية في نطاق المدينة

كما يشتمل على العديد من الاستعمالات المقترحة للأراضي الموجودة ضمن هذا المخطط، وتناول الاجتماع أيضًا موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات للبنية الأساسية في نطاق المدينة، ومعدلات ونسب إنجاز هذه المشروعات في قطاعات التنمية المختلفة.

هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث أن طرح الشركتين يمثل بادرة إيجابية حول التزام الدولة بدعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة متابعة إجراءات طرح الشركات خلال العام الجاري 2025، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

وشهد الأسبوع الجاري أيضًا، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمقر الكاتدرائية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا وجميع المواطنين المصريين الأقباط بهذه المناسبة.

وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والاستعدادات الجارية لافتتاحه، مشيرًا إلى أنه سيتم التوافق على موعد الافتتاح الرسمي للمتحف، وبدء تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي.

جاهزية المناطق المحيطة بالمتحف

وأوضح التقرير أنه تمت مناقشة عدد من المقترحات بشأن الترتيبات الخاصة بافتتاح المتحف، ومنها إطلاق حملة ترويجية ضخمة لموعد حدث الافتتاح، وضمان جاهزية المناطق المحيطة بالمتحف والقدرة الاستيعابية للفنادق بالمنطقة لاستيعاب الضيوف.

يأتي هذا فيما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، مشيرًا إلى توجيهات السيد الرئيس بتأمين وتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية الناقصة والمستلزمات الطبية من خلال شبكة واسعة الانتشار من الصيدليات.

كما أكد اهتمام الدولة بصناعة الدواء والحرص على المتابعة المستمرة لمختلف إجراءات وخطط توطين هذه الصناعة المهمة، كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، توقيع مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" ومجموعة "كونيكتا" الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعهيد القائمة على الذكاء الاصطناعي، علمًا بأن نحو 100 مليون دولار تخطط المجموعة لاستثمارها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توفير 3000 فرصة عمل متخصصة لتقديم خدمات رقمية وتقنية متطورة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن المجموعة ستطلق عملياتها في مصر من خلال تأسيس مقر رئيسي جديد بالقاهرة الجديدة ليكون مركزًا إقليميًا لخدماتها.

الوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة

وأخيرًا، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وقد أكد سيادته التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، والوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.

كما تم تناول عدد من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.

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