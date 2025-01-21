10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

اندلع حريق في فندق في منتجع تركي شهير للتزلج اليوم الثلاثاء في محافظة بولو في الأناضول بـ تركيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 بجروح، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي.

KARTALKAYA’DAKİ OTEL YANGININDA ÖLÜ SAYISI 12’YE YARALI SAYISI 35 ‘E YÜKSELDİ.. YARALILAR BÖYLE TAHLİYE EDİLDİ… #bolu #kartalkaya pic.twitter.com/M8mNaSyjNR — ÖZGÜR BOLU GZT 🇹🇷 (@ozgurbolugzt) January 21, 2025

وأفاد الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3,27 صباحًا (00,27 ت غ).



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’nde çıkan yangında ölü sayısı 6’ya yükseldi, 31 yaralı var.



Yarıyıl tatili nedeniyle yüzde 90 dolu olan otelde 237 kişi vardı.



Yangın 4. kattaki restoranda başladı. #Bolu #Kartalkaya #GrandKartal pic.twitter.com/khwg2Yi5w6 — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) January 21, 2025

وتداولت مواقع التواصل مشاهد للحريق وأخرى لعناصر من فرق الإنقاذ التي تحاول إخلاء الجرحى.

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