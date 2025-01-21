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10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

حريق بمنتجع للتزلج
حريق بمنتجع للتزلج في تركيا، فيتو

اندلع حريق في فندق في منتجع تركي شهير للتزلج اليوم الثلاثاء في محافظة بولو في الأناضول بـ تركيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 بجروح، بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي.

وأفاد الوزير علي يرلي كايا على منصة "إكس" بأن الحريق اندلع في الفندق الواقع في منتجع كارتالكايا للتزلج عند الساعة 3,27 صباحًا (00,27 ت غ).
 

وتداولت مواقع التواصل مشاهد للحريق وأخرى لعناصر من فرق الإنقاذ التي تحاول إخلاء الجرحى.

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وزير الداخلية التركي منتجع للتزلج حريق بمنتجع للتزلج

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