إزالة 9 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع إزالة كافة المخالفات في مهدها دون تهاون، مشددة على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة 4 حالات تعدي في المهد بمساحة 470 م2 بأبو المطامير

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة عن إزالة 9 حالات تعدي بإجمالى مساحة 1340 متر مربع عبارة عن، 3 حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة 630 م2 عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بدون ترخيص بالدلنجات، 4 حالات تعدي في المهد بمساحة 470 م2 بأبو المطامير عبارة عن مباني بالبلوك الأبيض والمون الاسمنتية وشدات خشبية، وحالتي تعدي بمساحة 240 م2 بقريتي شابور وصفط العنب بكوم حماده.

إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أشارت محافظ البحيرة، إلي استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.

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