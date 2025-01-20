البحيرة ترفع درجة الاستعداد والتأهب لحالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة - برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد مركز السيطرة والتحكم وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية،بأن تشهد المحافظة، غدًا الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر قد تصل إلى حد الضباب، بالإضافة إلى أمطار متوسطة الشدة ورعدية مساءً.

الانتشار السريع للمعدات والفرق الميدانية

وأكدت محافظ البحيرة على الاستعداد الكامل للمحافظة للتعامل مع هذه الظروف المناخية، حيث تعمل المحافظة وفق خطة استباقية تضمن الانتشار السريع للمعدات والفرق الميدانية في المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

متابعة دورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق

وشددت محافظ البحيرة، على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات بكافة أنحاء المدن والمراكز، ووجهت بتفعيل خطة متكاملة تشمل، متابعة دورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق،و مراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي، تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية وإيقاف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات، ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم لإجراء الصيانة.

الجدير بالذكر ان المحافظة استعدت بعدد 1477 معدة موزعة بنطاق المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

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