محافظ البحيرة تتفقد سير الامتحانات الإعدادية بعدد من اللجان بكفر الدوار (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لامتحانات الشهادة الإعدادية، شملت عددًا من اللجان بمدارس إدارة بندر كفر الدوار التعليمية، واستهلت المحافظ جولتها بتفقد لجنة مدرسة صلاح سالم الثانوية للبنين بمدينة كفر الدوار، حيث اطلعت على تجهيزات اللجان ومستوى النظافه بالمدرسة، واطمأنت على راحة الطلاب أثناء أدائهم للامتحانات.

حسن التنظيم والانضباط داخل اللجان

ثم تابعت محافظ البحيرة، الجولة بتفقد لجنة مدرسة كفر الدوار الثانوية بنات، حيث أشادت المحافظ بحسن التنظيم والانضباط داخل اللجان، مثمنة جهود الإدارات التعليمية في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وخلال جولتها بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب المشتركة،والتقت محافظ البحيرة، بعدد من أولياء الأمور واستمعت إلى مطلب إحدى أولياء الأمور ورغبتها فى الاطمئنان على نجلتها والتي خضعت لعملية جراحية قبل الامتحانات بفترة قصيرة، حيث قامت محافظ البحيرة على الفور بالتوجه إلى اللجنة المتواجد بها الطالبة وتابعت شخصيا الحالة الصحية للطالبة، ووجهت بتوفير طبيب وسيارة إسعاف بجوار اللجنة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حتى انتهاء الامتحان، مع تواجد زائرة صحية بكل لجنة والاهتمام بالناحية الصحية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

التعاون الكامل بين كافة الجهات التعليمية للتعامل الفوري مع أي عقبات

وأكدت محافظ البحيرة، على أهمية توفير أجواء هادئة للطلاب لتأدية امتحاناتهم بشكل مريح، وشددت على التعاون الكامل بين كافة الجهات التعليمية للتعامل الفوري مع أي عقبات أو تحديات قد تواجه العملية الامتحانية، كما وجهت باستمرار التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.