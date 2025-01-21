فيتو تحتفل بـعيد ميلادها الثالث عشر وتستقبل عامًا جديدًا بملف تذكاري: لسه الصحافة ممكنة

في ملف تذكاري..تحتفل “فيتو” في العدد 648 بمرور 13 عامًا على صدور العدد الأول من النسخة الأولى.

وتستعرض “فيتو” خلال 16 صفحة أبرز حملاتها الصحفية وتحقيقاتها الاستقصائية وانفراداتها التي سبقت بها الجميع. كما يركز العدد الجديد على الدور المشهود لـ"فيتو" من حكم الإخوان، وكيف أسهمت في إسقاط حكم المرشد، في وقت كان الجميع إما يلتزم الصمت، وإما ارتمى في حضن الجماعة المصنفة إرهابيًا.

وحملت الصفحة الأولى مجموعة من العناوين المهمة أبرزها:

-فيتو 13 سنة في بلاط صاحبة الجلالة: لسه الصحافة ممكنة

-عصام كامل يكتب: أهلًا بكم في العام الرابع عشر

-كواليس خبطات هزت عرش الإخوان وأسهمت في إسقاط حكم المرشد

-تحقيقات استقصائية كشفت المستور..وأسرار أطول حملة صحفية

-عبد القادر شهيب يكتب: شجاعة فيتو

-علي هاشم يكتب: إبداع بلا حدود

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