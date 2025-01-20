محافظ الجيزة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمعهد الفتيات الأزهري (فيديو)

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم زيارة تفقدية إلى لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمعهد الفتيات الأزهري، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التحدث مع الطلاب والطالبات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، كما وجه الشكر لجميع العاملين باللجنة على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات في بيئة هادئة ومناسبة.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، وحثهم على بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاح العملية التعليمية.

من جانبه، أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة استعداد المديرية الكامل لاستقبال جميع الطلاب وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لإجراء الامتحانات في ظروف مثالية.

واستقبلت محافظة الجيزة طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الإثنين؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة الجبر والإحصاء ومادة الهندسة.

وأكد المهندس عادل النجار أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، حيث تم تخصيص 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظ.

جهود مكثفة لتهيئة المناخ الامتحاني

وشدد محافظ الجيزة على أهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة النظافة في محيط المدارس، وإزالة أي إشغالات أو عوائق قد تعيق سير الامتحانات، كما وجه بمنع تواجد الباعة الجائلين ومكبرات الصوت في محيط اللجان الامتحانية.

تعليمات مشددة لضمان النزاهة بامتحانات الشهادة الإعدادية

من جانبه، أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أهمية الالتزام التام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير الامتحانات بسلاسة، والتواصل الفوري مع غرفة العمليات في حالة وجود أي مشكلة.

ووجه محافظ الجيزة رسالة إلى الطلاب، داعيًا إياهم إلى بذل قصارى جهدهم والتركيز على المذاكرة الجادة لتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن المحافظة قد وفرت كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحهم.

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