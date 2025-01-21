إحباط 4 محاولات غش ومعاقبة رؤساء لجان بإعدادية الشرقية

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء من أداء امتحان الهندسة للترم الأول 2025، حيث بدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا داخل المدارس بنطاق المحافظة وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

رصد 4 حالات غش بالشرقية

ورصدت غرفة عمليات محافظة الشرقية 4 طلاب أحدهم بلجنة بني عياض التابعة لإدارة أبوكبير التعليمية والآخر بلجنة الشهيد أحمد العشماوي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية والثالث بلجنة العمدة أبو سليمان التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والأخير بلجنة السلام التابعة لادارة ديرب نجم التعليمية أثناء قيامهم بتصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الهندسة عبر الهاتف المحمول وتم تحرير محاضر للطلاب وإحالتهم للتحقيق.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه فور تلقي بلاغ بقيام المذكورين بتصوير ورقة امتحان الهندسة عبر التليفون المحمول، جرى ضبطهم على الفور قبل الإرسال وبالفحص تبين عدم وجود أي إجابات على الهاتف المحمول الخاص بهم.

كما أنه من المقرراتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال رؤساء اللجان والملاحظين المسؤولين عن الوقائع.

149 ألفا و285 طالبا بالشهادة الإعدادية في الشرقية يؤدون اليوم امتحان الهندسة

وأدى نحو 149 ألفًا و285 طالبًا وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي مرحلة إتمام التعليم الأساسي اليوم الثلاثاء، امتحان النصف الأول من العام الدراسي في مادة الهندسة.

وانطلق الخميس الماضي، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، الفصل الدراسي الأول (المواد المضافة للمجموع)، حيث يتقدم للامتحانات 149 ألفا و285 طالبا وطالبة موزعين على 818 لجنة بنطاق المحافظة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2025

وتنشر"فيتو" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعد أن اعتمدها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

البداية بمادة الجبر والإحصاء

وبدأت الامتحانات (المواد المضافة للمجموع) بمادة الجبر والإحصاء فترة أولى، واليوم الثاني هو السبت الموافق 18 يناير، يؤدي الطلاب مادة اللغة العربية والخط والاملاء، واليوم الثالث الإثنين 20 يناير يؤدي الطلاب مادة اللغة الأجنبية، واليوم الرابع الثلاثاء 21 يناير، يؤدي الطلاب مادة الهندسة، واليوم الخامس الأربعاء 22 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، وتختتم الامتحانات يوم الخميس 23 يناير مادة العلوم.

تنبيهات ونصائح من مديرية التربية والتعليم بالشرقية

من جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم التنسيق مع مديرية الأمن بمنع أى تجمعات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق وتأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان فى الأوقات المحددة، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة إلى تأمين لجان سير الامتحانات، كذلك التنسيق مع الإدارة الصحية وفرع التأمين الصحي للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة الشرقية (الفصل الدراسي الأول) بلغ عدد الطلاب 149285 طالبا وطالبة موزعين علي 818 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية طلاب الشهادة ان عدد طلاب الإعدادية العامة 142855 وعدد طلاب الشهادة الإعدادية رسمي لغات 4436 وعدد طلاب الشهادة الإعدادية الرياضية 256.

كما أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية دبلومة أمريكية 115 وطلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1563 وطلاب الشهادة الإعدادية الأمل 50، بالإضافة إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية النور 15 بالإضافة إلى 4 طلاب مستشفى 57357.

وأشار وكيل أول الوزارة، إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، وعلى عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (الفصل الدراسي الأول)

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور تنشر فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فور إعلانها بالاسم ورقم الجلوس بعد انتهاء الامتحانات وإتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بكافة محافظات الجمهورية.

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