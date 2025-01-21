الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سؤالان في التاريخ يثيران الجدل بين طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية (بث مباشر)

سؤالين فى التاريخ
سؤالين فى التاريخ يثيرا الجدل بين طلاب الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، أثار سؤالان في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية حيرة طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، حيث اشتكى عدد منهم من صعوبة سؤالين في التاريخ، لافتين إلى أنهما الأصعب في امتحان الدراسات هذا العام.

الأسئلة غير المباشرة فى امتحان الدراسات بالمنوفية

وأكد عبد الرحمن حسنى طالب بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، أن السؤال الخاص بنقطة بم تفسر كان غير مباشرًا كبقية الأسئلة والذي جاء كالتالي: " بم تفسر.. إصدار الخديو إسماعيل مرسوم أبريل عام 1879م.

بينما أكد الطالب محمد المهلب، أن السؤال رقم "د" في السؤال الثالث أيضا كان غير مباشرًا وجاءت صيغته كالآتي: " ما العلاقة بين الحرب العالمية الثانية وتولي مصطفى باشا النحاس رئاسة الوزراء؟».

أما عن سؤال الخريطة اتفق الطلاب على سهولته على عكس ما كان يحدث فى الأعوام السابقة والتي شهدت جدلًا كبيرًا بسبب السؤال.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم وصول أوراق أسئلة الامتحانات في المواعيد المحددة بجميع اللجان الإمتحانية ولا يوجد أية تأخير، حيث أدى الطلاب امتحاني الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025 إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية دور يناير الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025 إمتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 إمتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول 2025

مواد متعلقة

طالب يحاول إنهاء حياته بسبب فشله في الدراسة بالمنوفية

العثورعلى جثة شاب ملقاة بمنطقة مهجورة في المنوفية

ضبط طالبين بحوزتهما هواتف واستبعاد رئيس لجنة وملاحظ بلجان الإعدادية في المنوفية

العربي يرسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية (بث مباشر)

اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون امتحان العربي

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

ضبط المتهم بقتل شاب أمام مقابر الباجور فى المنوفية

مصرع شاب بطعنة نافذة فى الصدر بالمنوفية
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك شهير بالفيوم

اللقطات الأولى لحريق نشب داخل مول بالعتبة

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك شهير بالفيوم

نشوب حريق داخل مول بالعتبة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

منوعات

المزيد

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

المزيد
الجريدة الرسمية