ضبط طالبين بحوزتهما هواتف واستبعاد رئيس لجنة وملاحظ بلجان الإعدادية في المنوفية

قالت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية إنه تم ضبط اثنين من الطلاب الممتحنين في الشهادة الإعدادية اليوم الإثنين، وبحوزتهما هاتفان محمولان وذلك باللجان الامتحانية بإدارة الباجور التعليمية، وكذلك طالب بإدارة قويسنا التعليمية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

استبعاد رئيس لجنة بالمنوفية لعدم الالتزام

وأثناء متابعة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لامتحانات الشهادة الإعدادية العام، تقرر استبعاد رئيس لجنة مدرسة مصر الحرة الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والسماح بتواجد التليفون المحمول مع العاملين باللجنة.

استبعاد ملاحظ من امتحانات الاعدادية بالمنوفية

كما تقرر استبعاد ملاحظ من لجنة مدرسة صلاح خطاب الإعدادية لحيازة الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة

وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بأولياء الأمور التعاون بعدم السماح لأبنائهم بإحضار الهواتف إلى مقر اللجان حرصًا على سير الامتحانات بشكل منتظم، وإعطاء كل ذي حقِ حقه.

العربي يرسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية

وسادت حالة من الفرحة على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية فى ثانى أيام الإمتحانات، بعد أدائهم لامتحان اللغة العربية.

وأكد الطلاب أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط ولم يستغرق وقتا طويلا لحله، متمنين أن تستمر الامتحانات على هذا النحو.

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