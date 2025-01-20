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العربي يرسم البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية (بث مباشر)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية

سادت حالة من الفرحة على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية فى ثانى أيام الإمتحانات، بعد أدائهم لامتحان اللغة العربية.

وأكد الطلاب أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط ولم يستغرق وقتا طويلا لحله، متمنين أن تستمر الامتحانات على هذا النحو.

طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون امتحان العربى

وأدى 86 ألف طالبة وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، امتحان مادة اللغة العربية في ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

استبعاد رئيس لجنة وإداري 

وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم استبعاد رئيس اللجنة والإداري ومسئول الكنترول، وذلك لمخالفة التعليمات وفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بعدم حيازة التليفون المحمول.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنوفية 

كما تم استبعاد الموجه المقيم للتأخير وعدم التواجد داخل اللجنة الامتحانية أثناء استلام الأسئلة فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وكذا استبعاد رئيس لجنة بمدرسة الشهداء الإعدادية بنين لعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.

محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ثبوت أي مخالفات من المختصين بحرمانهم والاستبعاد من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات ويتم تعميمه ونشره على البوابة الإلكترونية للمديرية.

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