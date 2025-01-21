ترامب يتلاعب بأحلام مؤسس تيك توك.. أعاد التطبيق بشرط الاستحواذ على 50% من الأسهم.. حظر المنصة يهدد 170 مليون أمريكي.. وإيلون ماسك يضغط لشرائه بـ 40 مليار دولار

بعد دخول حظر تطبيق "تيك توك" حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، عاد التطبيق مرة أخرى، موجهًا الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفع قيود الحظر عن التطبيق، وخاصة بعد قامت متاجر التطبيقات الرئيسية بسحب منصة تيك توك الشهيرة من عروضها، لكن أزمة حظر تطبيق التيك توك لا تزال مستمرة.

تيك توك يعود لأمريكا بأمر ترامب

وظهر دونالد ترامب يحتفل بعودة تطبيق تيك توك، قائلًا: "من اليوم TikTok عاد!... أحب تيك توك لأنه ساعدني في الفوز بالانتخابات. أريد له أن يبقى؛ لقد فزنا بأصوات الشباب بفارق 36 نقطة. لذلك أنا أحبه."

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ترامب: "لأنني أصبحت أستخدمه. وتذكروا، تيك توك في الغالب موجه للأطفال، الأطفال الصغار. إذا كانت الصين ستحصل على معلومات عن الأطفال الصغار، لا أعرف — بصراحة، أعتقد أن لدينا مشاكل أكبر من ذلك." pic.twitter.com/KuTouNq712 — الصين بالعربية (@mog_china) January 21, 2025



وأظهر تطبيق تيك توك الآن هذه الرسالة لجميع مستخدميه داخل الولايات المتحدة، الذي يبلغ عددهم نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، ونصت رسالة الـ تيك توك: "أهلا بكم مجددًا، بفضل جهود الرئيس ترامب، تيك توك عاد مجددًا للعمل في أمريكا".

أيلون ماسك يفرض رقابته على التيك توك

لكن ما هي علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطبيق التيك توك؟ وما هي أزمة التيك توك في أمريكا؟أزمة تطبيق الـ "تيك توك" في أمريكا بدأت منذ أكثر من عامين، حيث كانت أمريكا تضغط على الصين وشركة بايت دانس المطورة لتيك توك، لبيع التطبيق لمستثمر أمريكي، وهو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي تمكن في ذلك التوقيت من الاستحواذ على تويتر، في صفقة بلغت 44 مليار دولار وحدثت في إبريل 2022.

أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، وعن طريق الملياردير الأمريكي أيلون ماسك فرض رقابتها على تطبيق "تيك توك"، وخاصة مع تزايد أعداد المستخدمين الأمريكيين له حتى أصبح من المنصات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، لذا أرادت أمريكا السيطرة على "تيك توك" بزعم أنه يمثل تهديد وخطر على الأمن القومي الأمريكي.

رسالة التيك توك بعد عودته إلى أمريكا، فيتو



واستمر الضغط الأمريكي على تطبيق "تيك توك" حتى تحول إلى تهديد بإغلاق المنصة في الولايات المتحدة، إذا لم يوافق تشانج يي مين، مؤسس منصة تيك توك ورائد الأعمال الصيني على الإنترنت ومؤسس شركة بايت دانس في عام 2012 المطورة لتطبيق تيك توك، على بيع التطبيق، وهددت أمريكا بإغلاق التطبيق.

إنقطاع تطبيق تيك توك في أمريكا لمدة 18 ساعة

ولم يرضخ مؤسس تطبيق "تيك توك" الصيني تشانج يي مين للضغوط الأمريكية، فما كان من الكونجرس الأمريكي إلا أن أقر قانونًا بغلق منصة تيك توك في أمريكا، والتي كان من المقرر لها أن تحدث في 19 يناير الجاري، حيث تم رفع القانون للمحكمة العليا في أمريكا لتحكم في شرعيته، وأقرت المحكمة التعديل في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. حيث تم تنفيذ القرار في 19 يناير، وتم إغلاق تيك توك في أمريكا، وبدأ الأمريكيون عملية هجرة لأبليكشن مماثلة، لكن الرئيس دونالد ترامب بدأ يمارس سلطته، فأعاد تطبيق "تيك توك" مرة أخرى بعد انقطاع دام 18 ساعة.

شروط عودة التيك توك، فيتو

عودة تطبيق "تيك توك" في أمريكا كان مشروطًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقع أمر تنفيذي، أمس الاثنين، يؤخر فرض الحظر على "تيك توك" لمدة 75 يومًا، أي شهرين ونصف فقط.

الاستحواذ على 50% شرط ترامب للعودة الكاملة لـ تيك توك

إعادة ترامب لفتح الـ "تيك توك" مرة أخري، لم يكن بدون مقابل، حيث اقترح دونالد ترامب بأن تكون للولايات المتحدة الأمريكية حصة تبلغ 50%، مقابل عدم تطبيق الحظر على تطبيق الـ "تيك توك"، الذي يستخدمه 170 مليون في أمريكا، زاعمًا أن هناك أسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تتطلب من الشركة الصينية "بايت دانس" بيع التيك توك.

شرط ترامب لعودة التيك توك بشكل دائم، فيتو



برغم عودة "تيك توك" يوم الأحد الماضي، لكن التطبيق لم يكن متاح تنزيله عبر تطبيق (Google play) أو متجر تطبيق آبل، حتى جاء قرار دونالد ترامب لوزير العدل بعدم فرض القانون، والسماح لإدارة التطبيق بفرصة تحديد مسار العمل بشأن التطبيق.

ترامب يغازل الشركة الصينية لإتمام الصفقة

ويبدو بهذا القرار أن دونالد ترامب أراد مغازلة الشركة الصينية، حيث قال ترامب: " إذا لم توافق الصين على الصفقة، أن تكون أمريكا شريك بنسبة 50%، فلن يكون لها قيمة. لذا إذا أوجدنا هذه القيمة، فلماذا لا يحق لنا الحصول على نصفها؟"، مشيرًا إلى أن "الشركة قد تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات."

رسالة حظر التيك توك، فيتو

التهديدات الضمنية التي وجهها ترامب للشركة الصينية "بايت دانس" ومؤسسها تشانج يي مين، كانت غير مسبوقة، حيث طالب بحصة في أسهم الشركة مقابل الموافقة على استمرار تطبيق "تيك توك" في أمريكا وعدم حظره، ولم يكشف ترامب عما إذا كان مسموح للشركة الصينية أو أي كيانات صينية أخري، الاحتفاظ بحصة "تيك توك" في أمريكا، وخاصة أن هناك مزاعم تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وسيطرة شركة صينية على التيك توك في أمريكا، والذي يستخدمه العديد من سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

إيلون ماسك يعرض شراء التيك توك بمبلغ 40 مليار دولار

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: "إنه يريد أن يكون تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، مملوكا بنسبة 50% على الأقل من قبل مستثمرين أميركيين"، وقد يكون ذلك في إشارة لرغبة إيلون ماسك الاستحواذ على الصفقة.

أيلون ماسك يريد الاستحواذ على تيك توك، فيتو



كان شوو زي تشو، الرئيس التنفيذي لمنصة "تيك توك"، من أول الحاضرين حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، لكنه لم يعلن عن موقف المنصة الرسمي من اقتراح ترامب، وكان رد المنصة "أننا سنعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأمد يحافظ على بقاء تيك توك في الولايات المتحدة".

وأكد تقرير نشرته "بلومبيرج" البريطانية، أن المسؤولين الصينيين يناقشون عملية بيع التطبيق لأحد المستثمرين الأمريكيين، إيلون ماسك، في حال واجه التطبيق حظرًا لمدة طويلة، الصفقة المحتملة قد يتم تقييمها بمبلغ من 40 إلى 50 مليار دولار، حتى يكون هناك تكامل بين منصة تيك توك مع منصة "أكس"، تويتر سابقًا، المملوكة للملياردير الأمريكي أيلون ماسك، لتعزيز بنيتها الإعلانية.



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