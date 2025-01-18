السبت 18 يناير 2025
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ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت وسائل  إعلام أمريكية، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيمنح على الأرجح تيك توك إعفاء لمدة 90 يوما من الحظر المحتمل في الولايات المتحدة بعد توليه منصبه.

 

ترامب يمنح تيك توك مدة 90 يوما إعفاء من الحظر

وقال دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "إننا  ندرس بعناية القرار الذي سنتخذه بشأن تيك توك".

وفي وقت سابق دعا  دونالد ترامب، المحكمة العليا إلى تأخير تنفيذ الحظر المفروض على “تيك توك” TikTok الصينية حتى يتمكن من حل النزاع بعد توليه منصبه.


وفي أبريل، وقع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قانونًا يأمر بنقل شبكة "تيك توك" الاجتماعية إلى إدارة شركة أمريكية تحت تهديد حظر العمل في الولايات المتحدة.

ومن الممكن أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، بينما يتولى ترامب منصبه رسميا بعد يوم واحد. 

والتقى ترامب والرئيس التنفيذي لشركة TikTok Shaw Zi الأسبوع الماضي، وفق تقارير وسائل الإعلام.

وجاء في العريضة التي قدمها ترامب للمحكمة: “لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن موضوع النزاع”. 

وبدلا من ذلك، يدعو المحكمة إلى تأخير تاريخ سريان القانون للسماح لإدارته الجديدة بالسعي لإصدار حكم يمنع فرض حظر على مستوى البلاد على TikTok، وبالتالي احترام حقوق عشرات الملايين من الأمريكيين، التي ينص عليها التعديل الأول للدستور، فضلًا عن معالجة مخاوف الأمن القومي".

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ترامب تيك توك الولايات المتحدة بايدن

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