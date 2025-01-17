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قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو

بينما ينتظر موظفو تيك توك مصير تطبيقهم في الولايات المتحدة، طمأنت الشركة عامليها بأن وظائفهم آمنة، حتى لو أغلقت المنصة يوم الأحد، وفقًا لمذكرة داخلية للموظفين حصلت عليها The Verge.

سيناريوهات مختلفة

ومع وجود ما يقرب من 7000 موظف في الولايات المتحدة، يستعد فريق قيادة تيك توك لـ "سيناريوهات مختلفة" مع الحفاظ على الالتزام بدعم موظفيها خلال هذه الفترة غير المؤكدة.

فيما أكدت شركة وسائل التواصل الاجتماعي أن رفاهية موظفيها هي "أولوية قصوى"، وفقًا للمذكرة.

وأكدت “تيك توك” لقوتها العاملة في الولايات المتحدة أن "توظيفهم وأجورهم ومزاياهم آمنة"، وأن مكاتبها ستستمر في العمل، حتى لو لم يتم التوصل إلى حل بحلول الموعد النهائي في 19 يناير، وفق ما نقل موقع "فوربس".

 100 مليار دولار قيمة عمليات تيك توك في أمريكا

كذلك أكدت الشركة أن التحديات القانونية تؤثر في المقام الأول على تجربة المستخدم في الولايات المتحدة، وليس البنية التحتية للتوظيف لقوة العمل في تيك توك، لأنها منصة عالمية.

وأخبر محلل Wedbush دان إيفز CBS MoneyWatch أن عمليات تيك توك في الولايات المتحدة تقدر بـ 100 مليار دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى خوارزميتها المتطورة التي تنظم المحتوى المخصص للمستخدمين.

مساعٍ لحظره

ووفقًا لـ NBC News، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى بنشاط إلى إيجاد طرق لمنع إغلاق تيك توك يوم الأحد.

في حين صرح مسؤول في الإدارة أنه لا ينبغي لمستخدمي الولايات المتحدة توقع حظر فوري على التطبيق.

في الوقت نفسه، يفكر الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه في اليوم التالي لدخول الحظر حيز التنفيذ، في إصدار أمر تنفيذي من شأنه تعليق تطبيق الحظر مؤقتًا لمدة 60 إلى 90 يومًا، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست. 

وسيوفر هذا التعليق المحتمل للإدارة القادمة الوقت لاستكشاف حلول بديلة أو العثور على مشترٍ لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وفي أواخر الشهر الماضي، حث ترامب المحكمة العليا على تأجيل حظر تيك توك الوشيك، مشيرا إلى أنه يمتلك "خبرة في إبرام الصفقات" و"الإرادة السياسية" للتوسط في حل من شأنه معالجة المخاوف الأمنية الوطنية مع الحفاظ على المنصة.

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