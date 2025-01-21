الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

تكثيف الجهود الأمنية لضبط مجهولين هشموا رأس سيدة وسرقوا مصوغاتها بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية،فيتو
مديرية أمن القليوبية،فيتو

 تكثف مباحث في القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على ربة منزل مصابة في الرأس إثر الضرب بآلة حادة، وتم نقلها لمستشفى قها التخصصى، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتبين أن مجهولين تسللوا لمنزل المجني عليها ليلا وانهالوا عليها ضربا بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية واشعلوا فيها النيران، لتضليل الأجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مجهولون يعتدون على ربة منزل لسرقتها بالقليوبية

 تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث طوخ، يفيد بورود إشارة من مستشفى قها التخصصى بوصول " ص س ع " 56 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالرأس نتيجة الضرب بآلة حادة وفاقدة للوعي.

 

حاولوا حرقها بعد سرقتها جهود لضبط متهمين بضرب سيدة بالقليوبية 

 انتقلت قوة أمنية في القليوبية، وبسؤال أهل الضحية أفادوا بأن مجهولين دخلوا عليها المنزل وضربوها على رأسها بآلة حادة واستولوا على مصوغاتها الذهبية وأشعلوا النيران فى الحجرة التى كانت تقيم بها وقبل أن تمسك بها النيران حضر أحد أبنائها وأسرع بنقلها للمستشفى التى مكثت بها نحو أسبوع فاقدة للوعى فى العناية المركزة بمستشفى قها حتى فارقت الحياة.
 

 وتولت الأجهزة الأمنية فحص علاقات المجنى عليها وأسرتها وسؤال الجيران وتحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة بدفن جثة المجنى عليها عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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