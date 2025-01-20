الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران المدني المصري يلتقي وفدًا إماراتيًا لمناقشة أوجه التعاون

جانب من لقاء وزير
جانب من لقاء وزير الطيران المدني
ads

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفدًا رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، ومحمد عبد الله لنجارى مدير عام هيئة دبى للطيران المدنى.

مناقشة سبل التعاون بين مصر والإمارات في مجال الطيران المدني

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات  الاستراتيجية بين البلدين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة فى مجال الطيران المدنى.

وناقش الجانبان عددا من الموضوعات الهامة، والتي يأتي من بينها مجالات الملاحة الجوية، وآليات تطوير البنية التحتية في قطاع المطارات واستعراض كافه المشروعات التنموية التى تتم فى مجالات الطيران المدنى المتعددة بدبى  والفجيرة  لاسيما في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية الشقيقة، وبما يحقق الرؤية التنموية التي تتبناها الدولتين في شتي المجالات ويواكب أيضًا التغيرات المتسارعة في مجال صناعه النقل الجوى العالمى.

بحث التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء أيضا على إمكانية تعزيز آفاق أوسع من التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، خاصة مع مركز تدريب الملاحة الجوية في دبي لتبادل المعرفة والخبرات فى هذا المجال.. فضلا عن  تنظيم عدة برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني بعمق العلاقات الراسخة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل وفق استراتيجية  متكاملة ترتكز أهدافها على تحسين البنية التحتية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي ومحاور الاستدامة في مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية كي تكون قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في هذا القطاع، الحيوي الهام، خاصة  في ظل توجهات الدولة المصرية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها مجال الطيران المدني بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة ومركز إقليمي للطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

الجهود المصرية في تطوير قطاع الطيران المدني

ومن جانبه، أعرب محمد عبدالله السلامي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والذي يعكس قوة العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة التي تربط البلدين الشقيقين، كما أشار إلى تقديره للجهود المصرية في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا على حرص بلاده بتعميق آفاق جديدة من التعاون مع مصر في مختلف القطاعات في ضوء الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وتنفيذها عدة مشروعات تنموية متكاملة في مختلف الأصعدة،  بما يدفع لمزيد من التعاون الوثيق بين الجانبين في مجالات التدريب ودعم التقنيات والأنظمة المتطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران وزير الطيران المدني الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة دائرة الطيران المدني بالفجيرة رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة

مواد متعلقة

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي

شركة مطار القاهرة توقع اتفاقية مع "المصرية لخدمات الطيران" لإدارة 6 استراحات

وزير الطيران المدني يلتقي مسئولي شركة تركية في مجال إدارة وتشغيل المطارات

مستشفى مصر للطيران تحصل على اعتماد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

هيكلة الهيئات الاقتصادية.. الكهرباء.. رأس الحربة فى خطة الحكومة.. استهداف توليد 4800 ميجاوات من محطة الضبعة النووية.. وبداية التشغيل 2027.. الطاقة المتجددة من الشمس والرياح ضمن القائمة

إحباط 3 محاولات لتهريب سجائر وأدوية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

مصر للطيران الراعي الرسمي لسباق نصف ماراثون الأهرامات
ads

الأكثر قراءة

والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بالتجمع: اتفضحنا وبنتي فكرت في الانتحار

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو)

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان

"وي" تطلق خدمة Wi-Fi calling لأول مرة في مصر

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تورط ضابط شرطة في مشاجرة داخل محطة وقود بأكتوبر

شاهد مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة (بث مباشر)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 21-1-2025

منوعات

المزيد

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل"

القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25%

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20-1-2025

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولدها، أسماء السيدة زينب وألقابها وسبب التسمية

أسماء سورة هود وفضائلها وسبب التسمية

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية