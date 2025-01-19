الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس الدولي

اللجنة العليا للتفتيش
اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي
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قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية، بجولة تفقدية في مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني الصحي والبيئي في جميع المطارات المصرية.

وفد اللجنة العليا للتفتيش بوزارة الطيران المدني

كان في استقبال اللجنة الطيار أشرف خلف، مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية مطار سفنكس لاستقبال الرحلات، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية.

جولة اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار سفنكس

شملت الجولة تفقد أسوار مطار سفنكس ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والكاترينج، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطار.

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