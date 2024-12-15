مصر للطيران الراعي الرسمي لسباق نصف ماراثون الأهرامات

شاركت مصر للطيران من خلال مكتب مصر للطيران بتركيا وتحت إشراف أمنية الزاهد بصفتها الراعى الرسمى للعدائين الأتراك المشاركين في سباق نصف ماراثون الأهرامات والذي نظمته شركة تراى فاكتورى، الشركة الرائدة فى مصر لتنظيم سباقات الجرى والفعاليات الرياضية ذات المشاركة الجماعية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لألعاب القوى فى منطقة أهرامات الجيزة التاريخية والذى يعد من أبرز الأحداث الرياضية فى مصر.

دور شركة مصر للطيران في رعاية الأحداث العالمية

يأتي ذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني المصري مصر للطيران بدعم وتشجع الأحداث الرياضية المختلفة التي تشهدهامصر وفي إطار مسؤليتها المجتمعية، حيث يشارك فى هذا الحدث الرياضى عدائين من مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم في أجواء رياضية وحماسية متميزة.

استقبال المشاركين بمطار إسطنبول

وأعلنت مصر للطيران عن استقبال المشاركين بمطار إسطنبول وإلتقاط الصور التذكارية وهم يحملون أعلام مصر للطيران، ويرتدون تى شيرت يحمل شعار مصر للطيران.

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